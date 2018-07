před 38 minutami

Německé úřady poprvé zatkly německou stoupenkyni teroristické organizace Islámský stát (IS) po návratu do vlasti. Uvedla to agentura DPA. Sedmadvacetiletá Jennifer W. byla zadržena minulý pátek v okrese Schwaben na jihu Bavorska, uvedlo spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe. Kromě toho byl prohledán její byt v okrese Vechta ve spolkové zemi Dolní Sasko. Žena podle vyšetřovatelů od září 2014 do začátku roku 2016 sloužila islamistům. Byla placena za to, že jako "mravnostní policistka" dohlížela na to, zda jiné ženy dodržují pravidla chování a odívání, jak to vyžaduje IS. Od soboty je ve vyšetřovací vazbě.