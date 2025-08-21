Zahraničí

V Německu o polovinu klesl počet žadatelů o azyl, obcím se ulevilo

ČTK ČTK
před 1 hodinou
V Německu za letošních sedm měsíců požádalo o azyl o polovinu méně lidí než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF).
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Regionální list Augsburger Allgemeine v této souvislosti upozornil, že nižší počet žadatelů o azyl přinesl úlevu obcím, které často nesou zodpovědnost za ubytování i další péči o migranty. Mnohde už mohli začít rušit i provizorní stanové tábory.

Od počátku roku do konce července podalo v Německu žádost o azyl zhruba 70 000 migrantů. Loni stejnou dobou přijaly úřady už 140 000 žádostí. Už v loňském roce přitom bylo žádostí o azyl méně ve srovnání s lety předchozími. V posledních letech jejich počet klesá v celé Evropské unii.

Podle webu Deutschlandfunk vývoj nesouvisí s nedávno zpřísněným režimem na německých hranicích, ale spíše s dohodami, které se Evropské unii podařilo uzavřít se zeměmi severní Afriky, a se stabilizací situace v zemích, jako jsou Libye či Sýrie.

Podle předsedy německého svazu měst DST Christiana Schuchardta je úbytek počtu žadatelů o azyl na komunální úrovni znát. Mnohde mohly radnice začít rušit nouzová stanová městečka, která zřizovaly kvůli nedostatku jiných ubytovacích kapacit. Podobně se vyjádřil také předseda asociace měst a obcí DStGB André Berghegger. "Úbytek počtu azylantů, který lze sledovat v posledních několika měsících, přináší obcím úlevu," řekl listu Augsburger Allgemeine.

Podle Schuchardta ale zůstává situace dál komplikovaná. Města a obce se musejí nadále starat o ty azylanty, kteří už v zemi jsou a čekají na rozhodnutí o své žádosti. Vyzval proto, aby stát obce finančně podpořil, a také k tomu, aby zlepšil deportace neúspěšných žadatelů o azyl.

Německá vláda kancléře Friedricha Merze, která nastoupila v květnu, slíbila, že zpřísní migrační a azylovou politiku. Den po nástupu do funkce nařídil ministr vnitra Alexander Dobrindt zpřísnit kontroly na pozemních hranicích. Umožnil, aby policisté odmítali i ty migranty, kteří chtějí v Německu požádat o azyl.

Výjimkou mají být podle nařízení jen zranitelné skupiny, jako jsou děti, těhotné ženy či vážně nemocní. Navzdory rozhodnutí správního soudu, který v jednom konkrétním případě označil tento režim za protiprávní, Německo v jeho uplatňování pokračuje. Vláda se snaží také zlepšit deportace odmítnutých žadatelů o azyl a zastavila některé zvláštní programy přijímání uprchlíků.

 
Německo migranti Uprchlíci

Další zprávy