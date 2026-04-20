V Německu loni ubylo násilných trestných činů, přibylo však dětských pachatelů

V Německu loni ubylo násilných trestných činů. Roste ale počet těch spáchaných dětmi. Vyplývá to z policejní statistiky, kterou v pondělí na tiskové konferenci představil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Nepoměrně vysoký je podle statistiky nadále počet cizinců mezi podezřelými z násilných činů.
Německá policie loni zaznamenala 212 300 násilných trestných činů, tedy o 2,3 procenta méně než v roce 2024. Také celkově evidovali policisté trestných činů v roce 2025 meziročně méně, a to o 5,6 procenta. Podle ministra Dobrindta ale data ovlivnila mimo jiné částečná legalizace rekreačního užívání marihuany v roce 2024.
Na číslech se podepsalo také to, že do Německa přichází výrazně méně migrantů, takže klesl počet trestných činů nedovoleného překročení hranice. Trestných činů proti pobytovému a azylovému zákonu ubylo o více než 28 procent.
Spolkový kriminální úřad rovněž upozornil, že vzrostl počet vražd. To ale způsobil jediný případ z Berlína. Do statistiky se totiž dostalo 79 vražd, z nichž policie viní bývalého pečovatele v paliativní medicíně.
Rostoucí počet případů násilných činů spáchaných dětmi může podle BKA souviset s vyšší psychickou zátěží a strachem z budoucnosti tváří v tvář řadě krizí. Statistika rovněž uvádí, že pachatelé, kteří nemají německé občanství, jsou mezi podezřelými z násilných trestných činů „výrazně nepoměrně zastoupeni“ Cizinci byli podezřelí ze 42,9 procenta takovýchto činů.
Míra objasněnosti trestných činů byla podle statistiky loni zhruba stejná jako předloni. Činila zhruba 58 procent.
Podle ministra vnitra Dobrindta je celkový pokles kriminality dobrým znamením, ale je nadále třeba proti ní bojovat. „Potřebujeme proto další opatření: Tvrdý akční plán proti organizované kriminalitě, důsledné deportace pachatelů a jasné, srozumitelné zákony na ochranu policistek a policistů,“ uvedl.
Mohlo by Vás zajímat:
Blízko Jičína se vyskytlo tornádo. Meteorologové ukázali video a hledají další svědky
Na východ od Jičína v okolí obcí Studeňany, Úlibice a Radim se v neděli odpoledne vyskytlo při dešťové přeháňce slabé tornádo. Bylo prvním zadokumentovaným tornádem v letošním roce v Česku.
Může se řidič v mlze spolehnout na senzory? Test ukázal ohromné rozdíly mezi auty, čínské pohořelo
Nejen řidiči vidí špatně v mlze a hustém dešti. Test ukazuje, že za takových podmínek to nemají snadné ani moderní asistenční systémy. Ve speciální hale se zkoušelo, jak si se zhoršenou viditelností poradí systémy nouzového brzdění v šesti různých autech.
Ženy v Evropské unii mají o čtvrtinu menší důchod než muži
Muži mají v Evropské unii v průměru o téměř čtvrtinu vyšší penzi než ženy. V České republice je rozdíl zhruba deset procent, což je jedno z nejmenších čísel v Evropě. Vyplývá to ze statistik Eurostatu.
ŽIVĚ Porušili jste příměří, zuří Teherán. USA ukázaly záběry mariňáků, kteří obsadili íránskou loď
Velení íránských ozbrojených sil obvinilo Spojené státy z porušení příměří střelbou na jednu z íránských obchodních lodí v Ománském zálivu a slíbilo odvetu. Americké námořnictvo v neděli zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu. Osud pondělního jednání obou znepřátelených stran v Islámábádu je nejistý.
Záporné nebo nulové ceny elektřiny? Majitelé FVE s bateriemi na tom teď mohou vydělat
Vaše fotovoltaika může reagovat na výkyvy trhu a vydělávat tam, kde ostatní stojí a nevyrábí.