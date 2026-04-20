Přeskočit na obsah
Benative
20. 4. Marcela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

V Německu loni ubylo násilných trestných činů, přibylo však dětských pachatelů

ČTK

V Německu loni ubylo násilných trestných činů. Roste ale počet těch spáchaných dětmi. Vyplývá to z policejní statistiky, kterou v pondělí na tiskové konferenci představil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Nepoměrně vysoký je podle statistiky nadále počet cizinců mezi podezřelými z násilných činů.

Rostoucí počet případů násilných činů spáchaných dětmi může podle BKA souviset s vyšší psychickou zátěží a strachem z budoucnosti tváří v tvář řadě krizí. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
Německá policie loni zaznamenala 212 300 násilných trestných činů, tedy o 2,3 procenta méně než v roce 2024. Také celkově evidovali policisté trestných činů v roce 2025 meziročně méně, a to o 5,6 procenta. Podle ministra Dobrindta ale data ovlivnila mimo jiné částečná legalizace rekreačního užívání marihuany v roce 2024.

Na číslech se podepsalo také to, že do Německa přichází výrazně méně migrantů, takže klesl počet trestných činů nedovoleného překročení hranice. Trestných činů proti pobytovému a azylovému zákonu ubylo o více než 28 procent.

Spolkový kriminální úřad rovněž upozornil, že vzrostl počet vražd. To ale způsobil jediný případ z Berlína. Do statistiky se totiž dostalo 79 vražd, z nichž policie viní bývalého pečovatele v paliativní medicíně.

Rostoucí počet případů násilných činů spáchaných dětmi může podle BKA souviset s vyšší psychickou zátěží a strachem z budoucnosti tváří v tvář řadě krizí. Statistika rovněž uvádí, že pachatelé, kteří nemají německé občanství, jsou mezi podezřelými z násilných trestných činů „výrazně nepoměrně zastoupeni“ Cizinci byli podezřelí ze 42,9 procenta takovýchto činů.

Míra objasněnosti trestných činů byla podle statistiky loni zhruba stejná jako předloni. Činila zhruba 58 procent.

Podle ministra vnitra Dobrindta je celkový pokles kriminality dobrým znamením, ale je nadále třeba proti ní bojovat. „Potřebujeme proto další opatření: Tvrdý akční plán proti organizované kriminalitě, důsledné deportace pachatelů a jasné, srozumitelné zákony na ochranu policistek a policistů,“ uvedl.

Nejnovější
Iran War

