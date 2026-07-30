V Německu letos kvůli vedrům zemřelo téměř 10 tisíc lidí, nejvíce za desetiletí

V Německu letos kvůli vysokým teplotám zemřelo už téměř 10 tisíc lidí. Ve zprávě o nadúmrtnosti kvůli vedrům to ve čtvrtek uvedl Institut Roberta Kocha (RKI). Podle něj je to více než v kterémkoli jiném roce od roku 2016. V Německu i ve čtvrtek platí varování před vysokými teplotami, které by se mohly vyšplhat až k 38 stupňům.
Od počátku roku do 19. července podle odhadu RKI zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám zhruba 9800 lidí. Více než polovina úmrtí, jejichž příčinou byly vysoké teploty, je z druhé poloviny června. Tehdy padl i německý teplotní rekord, v neděli 28. června naměřili meteorologové na východě země 41,7 stupně. Vysoké teploty jsou obzvlášť nebezpečné pro staré a nemocné lidi.
Už v polovině července němečtí statistici uvedli, že v červnovém týdnu s rekordně vysokými teplotami v Německu zemřelo téměř o třetinu více lidí, než bylo běžné v uplynulých letech.
Po teplotně rekordním posledním červnovém týdnu se v Německu debatovalo o ochraně před vedry. Především levicové opoziční strany vyzývaly, aby vláda více investovala do opatření, která by ochladila nemocnice, pečovatelská zařízení či mateřské školy. Vláda kancléře Friedricha Merze tehdy uvedla, že tato opatření by měly přijímat především jednotlivé spolkové země a obce.
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