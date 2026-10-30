V Německu a Francii se v sobotu chystají protesty proti drahotě i vládní politice

Po celém Německu a ve Francii se v sobotu očekávají rozsáhlé demonstrace. Zatímco v 67milionové Francii se protesty, k nimž vyzvalo hnutí žlutých vest, uskuteční už třetí sobotu v řadě, 83milionové Německo se k protestní vlně připojí poprvé. K demonstracím vyzvala iniciativa Gen Z regelt (Generace Z to zařídí), která požaduje více peněz pro školy a také opatření proti rostoucím životním nákladům.
„Jsme mladí lidé, kteří už nechtějí přihlížet tomu, jak se rozhoduje o naší budoucnosti, aniž by nás někdo vyslechl,“ uvedla iniciativa ve výzvě, v níž se odvolává mimo jiné právě na protesty ve Francii. Kancléři Friedrichu Merzovi adresovala otevřený dopis. „Vaše úsporná politika nám bere veškerou naději,“ stojí v něm mimo jiné.
Demonstrovat se v sobotu má ve 34 německých městech také za lepší podmínky ve zdravotnictví a důslednější ochranu klimatu. Na webu iniciativy se už registrovalo přes 160 tisíc lidí. Kolik jich skutečně v jednotlivých městech vyjde do ulic, ale není jasné. Organizátoři, podle nichž budou sobotní protesty jen začátkem, počítají s tím, že alespoň v některých by to mohlo být přes 10 tisíc.
Jedna z větších demonstrací se má uskutečnit v bavorské metropoli Mnichově, i když je tam zatím podle serveru rozhlasové a televizní stanice BR oficiálně nahlášeno jen 500 až 1000 lidí. Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann zdůraznil, že neočekává žádné střety, jaké se odehrály před dvěma týdny ve Francii.
Přesto se podle agentury DPA bezpečnostní složky na protesty připravují, jsou v kontaktu s úřady ve Francii a Itálii. Do příprav jsou zapojena i specializovaná centra pro potírání extremismu a terorismu.
Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt minulý týden varoval, že by protesty mohli zneužít levicoví extremisté. „Vidíme přece, že se levicový extremismus vrací v posílené podobě, nejen v našich partnerských zemích, ale i v Německu,“ řekl veřejnoprávní stanici ZDF.
Ve Francii se tentokrát celostátní den demonstrací vedle protestu proti vysokým životním nákladům uskuteční také na obranu veřejných svobod. Hnutí žlutých vest tak reaguje i na situaci před týdnem, kdy úřady množství pochodů zakázaly. „Naše svobody jsou napadány,“ uvedli představitelé hnutí.
Agentura AFP informovala o tom, že pařížská policejní prefektura v pátek nařídila zákaz nočního vycházení v okolí centrálního náměstí Place de la République a ve čtvrti Chatelet–Les Halles, a to v noci ze soboty na neděli a poté z neděle na pondělí, vždy od 23:00 do 06:00. Podle policie je takové opatření kvůli demonstraci i oslavám Halloweenu bezpodmínečně nutné.
Po celé Francii má na pochody stejně jako minulou sobotu dohlížet na 70 tisíc policistů a četníků. Ministr vnitra Laurent Nuňez řekl, že sobota „představuje velmi vysoké riziko pro veřejný pořádek“ a že radikální levicové skupiny na internetu opět vyzývají k násilnostem při povolených protestech. Reakce pořádkových sil podle něj bude velmi rázná.
Před týdnem se ve Francii na demonstracích proti nedostatku prostředků ve veřejných službách a proti vysokým cenám sešlo podle různých zdrojů 400 tisíc až 800 tisíc lidí. Některé protesty přerostly v násilnosti, zadrženo bylo 1435 lidí, z toho více než 100 za držení zbraní s úmyslem je použít, uvedl už dříve Nuňez. Zranění podle něj utrpělo 267 policistů a četníků a přibližně 250 protestujících lidí.
O týden dříve, 17. října, vyšlo do ulic 550 tisíc až 800 tisíc lidí. K akcím se přidali i studenti. Na okraji shromáždění v Paříži a dalších městech se odehrály jedny z největších pouličních střetů v posledních letech, vyrabovány byly stovky obchodů a zraněny desítky policistů. Například v Lyonu bylo poškozeno přes 150 obchodů a vypáleno turistické informační centrum, v Limoges hořela radnice.
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