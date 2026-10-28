V německém zooparku zranil vlk osmiletou dívku

Osmiletou dívku ve středu vážně zranil vlk ve výběhu s divokou zvěří v blízkosti města Baruth/Mark v Braniborsku, píše agentura DPA. Ošetřovatel podle úřadů zabránil napadení dalších dětí. Záchranářská helikoptéra dívku dopravila do nemocnice. Policie okolnosti incidentu vyšetřuje.
Vlk zaútočil během speciálního programu krmení zvěře s ošetřovateli, který zoopark Johannismühle nabízí. Ve výběhu byly s ošetřovatelem tři dívky. Ve chvíli, kdy napájeli zvířata, na jednu z dívek zaútočil vlk. Podle úřadů se incident stal ve výběhu pro vlky polární.
Zoopark Johannismühle chová mimo jiné medvědy hnědé, vlky šedé a polární, rysy, zubry, lamy, ovce, kozy, miniprasata či pávy.
Poražený Bolsonaro se z USA prohlásil za právoplatného prezidenta Brazílie
Poražený kandidát na brazilského prezidenta a senátor Flávio Bolsonaro, který ve středu po útěku z vlasti přicestoval na Floridu, prohlásil, že je právoplatně zvolenou hlavou státu a že jej o vítězství připravil volební státní převrat. Toho se podle něj měli dopustit levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva ve spolupráci s nejvyšším soudem. Informovala o tom agentura Reuters.
Hrozivé detaily nehody ve Španělsku. Vlak narazil do stojící soupravy v rychlosti 200 za hodinu
Tragickou srážku dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku způsobilo chybné rozhodnutí centrálního dispečerského pracoviště, které povolilo jednomu z vlaků pokračovat v jízdě, přestože tomu bránil červený varovný signál. Podle deníku El País to uvedl ministr dopravy Óscar Puente.
Tragédie ve Španělsku. U Toleda se srazily dva rychlovlaky, počet obětí stoupl na 68
Při středeční srážce dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku nejméně 68 lidí zemřelo. Hospitalizováno je 107 zraněných, přičemž 18 z nich je v kritickém stavu, informoval španělský deník El País. Nehoda se stala poblíž Toleda, kde vlak státního dopravce Renfe narazil do soupravy soukromé společnosti Iryo. Dva vagony jednoho z vlaků vykolejily a spadly ze svahu.
Vochoč přelstil nacisty a zachránil tisíce lidí. Pavel vyznamenal zapomenutého hrdinu
V USA, Francii i Izraeli patří k uctívaným zachráncům, doma se dočkal až nyní. Prezident Petr Pavel udělil 28. října in memoriam Řád TGM diplomatu Vladimíru Vochočovi. Muž, který v Marseille přelstil gestapo, tiskl růžové pasy a zachránil dva a půl tisíce životů, skončil po únoru 1948 v komunistickém lágru. Přečtěte si strhující příběh hrdiny, vůči němuž Česko právě splatilo dluh.