V německém Bottropu najelo auto do skupiny lidí. Podle policie šlo o úmyslný čin

před 1 hodinou

V Bottropu na západě Německa najel o silvestrovské noci 50letý muž autem do skupiny lidí. Tři zranil lehce, jednoho těžce, informuje internetový portál Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Policie předpokládá, že šlo o úmyslný čin, možná xenofobně motivovaný. Podle výpovědí svědků muž úmyslně najížděl do chodců na náměstí Berliner Platz v centru Bottropu. Pak ujel do sousedního Essenu, kde prý také ohrožoval svým autem lidi stojící na zastávce autobusu. Mezi zraněnými jsou lidé původem ze Sýrie a Afghánistánu. Policie muže zadržela v Essenu. Při zatýkání prý měl nenávistné poznámky na adresu cizinců. Kromě toho mají vyšetřovatelé informace o tom, že je psychicky nemocný.