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Zahraničí

V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly volby, vyhraje zřejmě AfD

ČTK
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V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se v neděli konají volby. Zhruba 1,7 milionu voličů může až do 18:00 vybírat nové poslance zemského sněmu. Podle průzkumů vyhraje strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba označila už v roce 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou.

Germany's far-right AfD holds final rally ahead of Saxony-Anhalt state election
Přední kandidát krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) Ulrich Siegmund se účastní závěrečného mítinku AfD před nadcházejícími zemskými volbami v Sasku-Anhaltsku v Magdeburku v Německu 5. září 2026.Foto: REUTERS – Fabrizio Bensch
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Získat může 40 až 43 procent hlasů. Rozhodující pro budoucnost země i další vývoj celého Německa bude to, zda AfD získá většinu mandátů a bude moci sestavit jednobarevnou vládu.

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Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky (NDR) v roce 1990. Má zhruba 2,1 milionu obyvatel. V rámci Německa patří k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky.

Poslední průzkum zveřejněný před volbami připisoval AfD 41 procent. Její lídr, 35letý Ulrich Siegmund, by se mohl stát prvním premiérem některé německé spolkové země ze strany AfD, která vznikla v roce 2013.

Pokud AfD většinu křesel ve sněmu v Magdeburku nezíská, bude skládání příští vládní koalice pravděpodobně složité. Na druhém místě skončí podle průzkumů Křesťanskodemokratická unie (CDU) dosavadního premiéra Svena Schulzeho, které na celostátní úrovni předsedá kancléř Friedrich Merz.

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Získat by mohla 22 až 23 procent hlasů. Schulze by mohl po volbách zkusit vytvořit vládu se sociální demokracií (SPD) a Zelenými, zřejmě by ale byla menšinová. Potřebovala by tak podporu radikálně levicové strany Levice, která chce ale v takovém případě prosadit své priority do vládního programu. Dosud Sasku-Anhaltsku vládla koalice CDU, SPD a svobodných demokratů (FDP), kteří se ovšem podle průzkumů do sněmu už neprobojují.

Voliči v Sasku-Anhaltsku mají dva hlasy. Prvním z nich volí přímo kandidáta v daném obvodu, druhým dávají hlas jednotlivým stranám. Některé iniciativy před volbami vyzývaly, aby lidé volili takticky a zabránili nástupu AfD k moci. Volební místnosti se uzavřou v 18:00 a krátce poté by měly být k dispozici první prognózy výsledků. S předběžným výsledkem voleb lze počítat v pondělí nad ránem.

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