27. 5. Valdemar
Zahraničí

„V našem scénáři má Rusko dvě zásadní výhody.“ NATO simulovalo v metru válku s Putinem

V opuštěné londýnské stanici metra Charing Cross nacvičuje NATO scénář ruského útoku na Pobaltí.

Jan Bezucha
Londýnské metro se dočasně proměnilo ve válečný štáb NATO. V opuštěné stanici Charing Cross aliance nacvičuje scénář ruského útoku na Pobaltí a generálové otevřeně varují, že času na přípravu rychle ubývá. „Připraveni do roku 2030 není jen slogan,“ zaznělo z podzemního velitelství.

Síly NATO obsadily nepoužívanou část stanice Charing Cross, kde v rámci cvičení Arrcade Strike simulovaly vedení války proti Rusku.

Podzemní velitelství využívá Spojený sbor rychlé reakce NATO (ARRC) vedený Velkou Británií k nácviku elektronického boje, rušení ruské komunikace i likvidaci dronů při hypotetické invazi do některé z pobaltských zemí.

Londýnská stanice metra se proměnila ve válečný štáb NATO. Foto: British Army

Americký generál Christopher Donahue varoval, že aliance má na přípravu málo času. Britský velitel ARRC generálporučík Mike Elviss uvedl, že cvičení bylo nezbytné k procvičení modelu „průzkumného úderu“ NATO, který mu umožňuje najít a zničit ruské síly mířící do bitvy.

„V tomto a každém scénáři, který nacvičujeme, má Rusko dvě zásadní výhody,“ řekl. „Zaprvé, mohou shromáždit bojovou sílu v místě útoku, zatímco my máme povinnost se bránit všude a neustále.“

Rusko zahájilo nečekané jaderné cvičení, do manévrů zapojilo tisíce vojáků

„Dnešní nasazení je zkouškou mise. Nacvičujeme to nejen proto, abychom v tom byli dobří, ale také proto, že nás protivník sleduje a my chceme, aby věděl, že jsme na tuto výzvu připraveni.“

Scény v podzemí připomínaly druhou světovou válku a evokovaly podobné obrazy, kdy stanice londýnského metra využívali civilisté k úkrytu před Hitlerovými bombami.

Cvičení navíc přichází ve chvíli, kdy Vladimir Putin pořádá vlastní vojenské manévry v Bělorusku včetně jaderných cvičení. Atmosféru studené války podtrhly i nedávné incidenty ruských stíhaček u britského letounu RAF nad Černým mořem.

Ruské vojenské stíhačky Su-27 a Su-35 zachytily letadlo RAF RC-135 Rivet Joint provádějící misi NATO nad Černým mořem.
