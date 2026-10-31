V Moskvě hrozí krvavý masakr. Američané vydali naléhavé varování, reaguje už i FSB

Americké velvyslanectví v Moskvě varuje před možným útokem s velkým počtem obětí, který hrozí v ruské metropoli. Podle diplomatické mise se má odehrát ještě v sobotu v muzejním areálu Caricyno. Na varování už podle ruských médií reagovala také ruská Federální bezpečnostní služba (FSB), která od Američanů obdržela informace o možném teroristickém útoku.
„Americké velvyslanectví v Moskvě má informace o věrohodné hrozbě hromadného útoku s velkým počtem obětí, který by se mohl odehrát dnes, 31. října, v muzejním areálu Caricyno na adrese Dolská ulice 1 v Moskvě,“ uvedlo velvyslanectví v sobotu odpoledne.
Americká vláda podle prohlášení v této záležitosti spolupracuje s příslušnými ruskými úřady. Velvyslanectví zároveň vyzvalo lidi, aby se dané oblasti vyhnuli a dbali na svou bezpečnost.
Podle ruských státních médií varování obdržela také FSB. „Od amerických partnerů jsme dostali informace o plánech na teroristický útok v Moskvě. Přijímáme příslušná opatření,“ cituje tajnou službu deník The Moscow Times.
Agentura RIA s odvoláním na bezpečnostní složky později uvedla, že muzejní areál byl dočasně uzavřen.
Zatím není jasné, o jakou konkrétní hrozbu jde, ani kdo za případnými plány stojí. Caricyno, které tvoří palácový komplex a rozsáhlý park na jihu Moskvy, bylo založeno v roce 1775 jako letní sídlo ruské carevny Kateřiny II., dnes jde o oblíbenou turistickou atrakci.
Varování přišlo i před masakrem v roce 2024
Spojené státy varovaly Moskvu před hrozícím teroristickým útokem už v roce 2024, několik dní před útokem na koncertní halu Crocus City Hall. Při útoku zahynulo 145 lidí a stovky dalších utrpěly zranění.
Tehdejší šéf ruské zahraniční rozvědky Sergej Naryškin následně označil americké informace za příliš obecné.
„Federální bezpečnostní služba (FSB) obdržela od amerických zpravodajských služeb určité informace, že by se něco takového bohužel mohlo stát. Jak ale uvedli naši ruští kolegové, informace byly příliš obecné a neumožnily nám plně identifikovat pachatele tohoto strašného zločinu,“ řekl Naryškin.
K odpovědnosti za masakr se přihlásila odnož teroristické organizace Islámský stát. Její ozbrojenci podle prohlášení skupiny začali střílet do návštěvníků koncertu a následně budovu zapálili.
Ruští představitelé včetně prezidenta Vladimira Putina přesto opakovaně tvrdili, že se na útoku podílela Ukrajina. Pro svá tvrzení však nepředložili žádné důkazy, zatímco Kyjev jakoukoli účast odmítl.
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