Ve Volgogradu hořel letoun ruských aerolinek, nikomu se nic nestalo

Moskva - Letoun ruských aerolinek po přistání ve Volgogradu začal hořet, ale pasažéry se podařilo rychle evakuovat a nikomu se nic nestalo. Uvedla to dnes agentura Interfax.

"Po přistání na palubě vyšlehly plameny z nabíjecího zařízení pro palubní síť. Posádka evakuovala cestující za pomoci nafukovacích skluzavek a sama oheň uhasila," řekl agentuře nejmenovaný zdroj z letiště. Letoun Airbus A320 podle něj přiletěl z Moskvy a patřil společnosti Aeroflot.

Informaci agentuře potvrdila místní policie, ale s tím, že šlo naopak o let na lince z Volgogradu do Moskvy a že cestující museli být evakuováni těsně před startem. "Zatím ještě není jasné, co se na palubě stalo, tedy zda se letadlo naplnilo dýmem, anebo tam propukl požár," dodala policejní mluvčí.

Nešlo dnes o jedinou nepříjemnost ruského letectví: cestující charterového letu z Moskvy na Kubu místo na pláži v letovisku Varadero skončili na terminálu v Atlantic City v americkém státu New Jersey, podle ruského konzulátu kvůli poruše motoru. Ruská letecká společnost Azur Air poruchu popřela a neplánované přistání vysvětlila tím, že stroji příliš rychle ubývalo palivo.