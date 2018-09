V Mexiku našli kamion se 157 mrtvolami. V márnicích pro těla nebylo místo

Forenzní ústav státu Jalisco neměl pro mrtvoly dostatek místa, a tak dočasně najal soukromou firmu s mrazicími pojízdnými boxy.

Mexiko - Vysoká kriminalita v Mexiku, kde bylo loni zavražděno nejvíce lidí za posledních 20 let, vyústila tento týden na západě země ve státě Jalisco v morbidní skandál.

Nedaleko města Guadalajara byl o víkendu nalezen odstavený kamion se 157 mrtvolami. Místní úřady posléze musely přiznat, že šlo o ostatky zavražděných lidí, pro něž neměly dostatečné kapacity v márnici místního forenzního ústavu. Informoval o tom server BBC Mundo.

Posléze vyšlo najevo, že kamion s mrtvolami jezdil v oblasti Guadalajary několik týdnů, než ho řidič odstavil u města Tlajomulco de Zúňiga. Když si o tomto víkendu místní začali stěžovat na zápach v okolí, přiznaly místní úřady pravdu. Forenzní ústav státu Jalisco neměl pro mrtvoly dostatek místa, a tak dočasně najal soukromou firmu s mrazicími pojízdnými boxy.

Podle mluvčího guvernéra státu Jalisco budou takto mrtvoly uskladněny, dokud úřady nedokončí výstavbu nového zařízení forenzního institutu ve městě Tonalá. To by mělo být hotovo asi za měsíc a půl. Odstavený kamion byl podle mluvčího ale už odvezen zpět do forenzního institutu.

Skandál je podle serveru BBC Mundo důsledkem vysoké kriminality, ale také místní legislativy. Ta nařizuje zachovat ostatky neidentifikovaných obětí trestných činů kvůli vyšetřování a také kvůli hledání pohřešovaných osob. Těch je nyní v zemi přes 30 tisíc.

V Mexiku bylo loni zavražděno 31 174 lidí, což je nejvíce od roku 1997, kdy úřady začaly tyto statistiky vést. Denně tak loni bylo v této zemi zavražděno v průměru 85 lidí. I letos zřejmě tato čísla vzrostou. Jen ve státě Jalisco zaznamenali za prvních sedm měsíců letošního roku 1243 vražd, což je o 47 procent více než ve stejném období loňského roku.

Stát Jalisco je proslulý válkou drogových gangů, operuje v něm Kartel Jalisco nová generace (CJNG), považovaný za nejmocnější drogový gang v Mexiku. Podobná je ale situace i v dalších regionech země.

Kapacity márnic nestačí například ani ve městě Acapulco na jihozápadě země, kde před několika měsíci stávkovali zaměstnanci kvůli zápachu na chodbách márnic. Podle španělského deníku El País tam totiž byly desítky pytlů s mrtvolami, které se nevešly do mrazicích boxů.

