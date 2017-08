AKTUALIZOVÁNO před 14 minutami

Minimálně jeden člověk zemřel a další utrpěl zranění poté, co do dvou různých autobusových zastávek ve francouzském městě Marseille najel automobil. Policie zadržela 35letého řidiče. Podle francouzské televize BFMTV trpí muž duševními problémy. Podle policie není jasné, zda se jedná o nehodu, nebo o úmysl. Deník L'Obs uvedl, že vůz nejprve v 8:15 najel do zastávky v chudší čtvrti Croix-Rouge na severovýchodu města a o hodinu později do další zastávky ve starém přístavu, na bulváru Charlese Livona. Policie zablokovala okolní ulice. Televizní kanál France24 informoval, že obětí byla 42letá žena.

#BREAKING: Car crashes into two bus shelters in French city of #Marseille pic.twitter.com/LekgilnjI4 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 21, 2017

