V Maroku obvinili na 90 lidí kvůli vlně migrantů do Ceuty

Marocké úřady vyšetřují na 90 lidí v souvislosti s událostmi ve španělské Ceutě, kam se minulý týden ve čtvrtek podle španělských úřadů ilegálně dostalo z Maroka na 72 tisíc lidí. Podle agentury EFE o tom ve středu informovalo marocké sdružení pro lidská práva AMDH. Marocké úřady počty vyšetřovaných v této souvislosti neuvedly.
Někteří z 86 lidí vyšetřovaných podle AMDH v Maroku kvůli událostem v Ceutě z 30. července čelí obvinění z organizování ilegálního přechodu hranic a někteří z násilí proti policii či poškození veřejného majetku.
Marocké sdružení vyjádřilo také znepokojení, že úřady sahají k represím místo toho, aby řešily příčiny, kvůli nimž mladí Maročané ze země utíkají. Zatímco marocká ekonomika roste, země trpí značnou nerovností v příjmech a vysokou mírou nezaměstnanosti, zejména mezi mladými.
A právě vidina lepšího života v Evropě pak vede k takovým migračním vlnám. „Marocká mládež je velmi dobře propojená prostřednictvím sociálních sítí. Ve venkovských a chudších oblastech mnozí nemají ani základní potraviny, ale téměř všichni mají přístup k internetu,“ citovala ve čtvrtek agentura APA španělskou socioložku Maríu Guevaraovou z univerzity v Seville.
Na sociálních platformách Instagram, Facebook a TikTok či - jak zjistily španělské deníky El País a ABC - ve skupinách aplikace WhatsApp kolovaly před 30. červencem zprávy, které nabádaly lidi, aby se shromáždili poblíž hranic Maroka se Ceutou a pak do tohoto španělského města s asi 84 tisíc obyvateli společně vnikli. Uvěřili také falešným zprávám, že pohraničníci je nemohou vyhostit.
Socioložka Guevaraová rovněž upozornila na to, že řada mladých Maročanů má zkreslený obraz o životě v Evropě.
„Příspěvky od přátel, známých a rodinných příslušníků žijících ve Španělsku jsou pro mladé lidi prakticky jediným zdrojem informací. A tito emigranti nezveřejňují negativní věci o svém životě v nové zemi. Takže většina mladých lidí v Maroku ví jen velmi málo o rasismu a obtížných životních a pracovních podmínkách marockých migrantů ve Španělsku,“ řekla Guevaraová.
Na sítích se připravuje další vlna
Svou roli při migrační vlně do Ceuty sehrál i verdikt španělského nejvyššího soudu, který na začátku července rozhodl, že úřady v Ceutě nesmějí okamžitě vyhostit zpět do Maroka ty, kteří připlavou, respektive nepřekonají hraniční překážku.
Až o předchozím víkendu španělská vláda do moře u Ceuty instalovala půlkilometrovou nafukovací bóji, která sice jen sotva zabrání migrantům připlavat asi 300 metrů z marocké pláže na španělskou stranu, ale je to hraniční bariéra, uvedla agentura APA.
Agentura ve čtvrtek také napsala, že marocká mládež se už přes sociální sítě či WhatsApp chystá na novou akci. „Bratři, 15. srpna 2026“ či „Uvidíme se tam 15.! Přijďte včas!“ vyzývají někteří na sociálních platformách k další cestě do Ceuty.
Při bezprecedentní vlně migrantů do Ceuty minulý týden zahynuly desítky lidí, většina se jich utopila. Podle nevládní organizace Caminando Fronteras zemřelo nejméně 141 lidí, španělské úřady uvádějí zatím 75 obětí. Na marocké straně podle tamních úřadů při těchto událostech zahynulo nejméně 11 lidí.
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