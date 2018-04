Maďaři odvolili, Orbán vyhlíží další výhru. Ústavní většinu asi nezískáme, přiznal jeho poslanec

AKTUALIZOVÁNO před 19 minutami

V 19 hodin se po celém Maďarsku uzavřely volební místnosti. Favoritem je strana Fidesz Viktora Orbána.

Budapešť - Maďaři rozhodli o novém složení parlamentu. V 19 hodin se uzavřely volební místnosti, začalo sčítání hlasů. Předběžné výsledky se podle médií očekávají po 23:00, povolební odhady nebyly připravovány.

Volební komise v průběhu neděle hlásila vysokou účast, z čehož by mohla podle některých analytiků těžit opozice k vládnoucí straně Fidesz premiéra Viktora Orbána, který se uchází o třetí mandát v řadě. Půlhodinu před koncem voleb odevzdalo svůj hlas téměř 70 procent Maďarů.

Hlavním favoritem voleb je právě Fidesz, který v průzkumech vítězil s velkým odstupem. Maďaři čekají, jestli Orbánova strana získá většinu křesel v parlamentu, nebo bude sahat dokonce po ústavní většině.

Přestože ještě nejsou známé ani předběžné výsledky voleb, už se k nim vyjádřil předseda poslaneckého klubu Fideszu Gergely Gulyás, který řekl stanici ATV, že je "nepravděpodobné", že jeho strana získá dvoutřetinovou většinu v parlamentu. Právě vzhledem k vysoké volební účasti.

"Teoreticky je možné všechno, data ještě neznáme," řekl Gulyás s tím, že k získání ústavní většiny je nutný náskok před druhou stranou nejméně 20 procentních bodů. Dodal, že další podmínka je neztratit ve 106 jednomandátových obvodech více než deset mandátů. "To považuji za nepravděpodobné. Myslím, že to není reálné," prohlásil.

Hlavním tématem předvolební kampaně byla migrace. Premiér Orbán se pasoval do role zachránce maďarské křesťanské kultury před muslimskou migrací do Evropy. V rozhovoru, který v den voleb zveřejnil portál Origo, premiér uvedl: "Poté, co dalo jasně najevo, že je proti migraci Bavorsko, Itálie, Česko a Rakousko, je nyní řada na Maďarsku."

Ještě při odchodu z volební místnosti řekl Orbán novinářům, že Fidesz je "jediná bezpečná volba". Hodně Maďarů, kteří mají strach z uprchlíků, proto volilo Fidesz.

Naproti tomu opozice se snažila burcovat a vyzývala své krajany, aby šli volit. A zdá se, že ji Maďaři vyslyšeli a zamířili k urnám v hojném počtu. "Je jisté, že z nízké účasti by profitoval jedině Fidesz," řekl analytik Gábor Györi z institutu Policy Solutions. "Opoziční politici mají pravdu, když se radují z vysoké volební účasti, ale to neznamená, že je rozhodnuto," poznamenal zároveň.

"Země imigrantů"

Orbán po vítězstvích v letech 2010 a 2014 využil převahy Fideszu k tomu, aby ovládl soudnictví a média. Do klíčových pozic ve státní správě i byznysu zároveň dosadil sobě loajální lidi. Kvůli narušování zásad demokracie ho kritizují nejen jeho odpůrci na domácí scéně, ale i Evropská unie a další mezinárodní organizace.

Orbán maďarskou opozici obviňuje z toho, že ve spolupráci s OSN, Evropskou unií a americkým filantropem maďarského původu Georgem Sorosem plánuje udělat z Maďarska "zemi imigrantů" a ohrozit tak jeho bezpečnost a křesťanskou identitu.

Opozice namítala, že premiérův postoj vůči imigrantům je xenofobní. Připomínala také četné korupční skandály členů jeho rodiny i blízkých spolupracovníků, před kterou Orbán zavírá oči.

Šéf nejsilnější opoziční strany Jobbik Gábor Vona upozornil, že nejde o migranty přicházející do Maďarska, ale o vysoký počet Maďarů, kteří odcházejí do západní Evropy s vidinou vyšších výdělků a lepší perspektivy. A tak zatímco krajně pravicový Jobbik svou rétoriku zmírnil, Fidesz ji naopak přitvrdil.

