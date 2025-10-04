V maďarském městě Pécs se navzdory zákazu úřadů konal pochod hrdosti Pécs Pride

"Jsem dnes tady, protože tato demonstrace se bohužel netýká pouze komunity LGBT+, ale omezení našich základních lidských práv," řekl AFP osmnáctiletý student Bence Toth, který se domnívá, že zákaz průvodu přispěl k nárůstu počtu účastníků.
Organizátoři obešli zákaz demonstrovat za práva LGBT+ tím, že průvod označili za "shromáždění proti přemnožení divokých zvířat, která jsou příčinou a obětí mnoha dopravních nehod", vysvětlil agentuře AFP právník a aktivista za lidská práva Peter Heindl. Trasa průvodu však byla stejná jako ta, která byla plánována pro pochod hrdosti, dodal.
Pécs Pride byl zakázán policií 6. září a poté nejvyšším soudem 15. září. Radnice města Pécs oznámila, že účastníkům hrozí pokuty. Zákon navíc stanoví tresty odnětí svobody pro organizátory.
"Víme, co riskujeme, a přijímáme to; pokud mě mají potrestat, tak ať se tak stane," řekl Gabor Neubaue, ředitel organizace Diverse Youth Network, která pochod organizovala.