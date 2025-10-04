Zahraničí

V maďarském městě Pécs se navzdory zákazu úřadů konal pochod hrdosti Pécs Pride

Až 8000 lidí se v sobotu v jihomaďarském univerzitním městě Pécs zúčastnilo pochodu na podporu sexuálních menšin Pécs Pride, který úřady dříve zakázaly. Informovala o tom agentura AFP, podle které se několik demonstrantů snažilo pochod zablokovat, vzápětí svůj pokus ale vzdalo. Podle dostupných zpráv se pochod obešel bez větších incidentů. 
Až 8000 lidí se v sobotu v jihomaďarském univerzitním městě Pécs zúčastnilo pochodu na podporu sexuálních menšin Pécs Pride, který úřady zakázaly; 4. 10. 2025.
Až 8000 lidí se v sobotu v jihomaďarském univerzitním městě Pécs zúčastnilo pochodu na podporu sexuálních menšin Pécs Pride, který úřady zakázaly; 4. 10. 2025.

"Jsem dnes tady, protože tato demonstrace se bohužel netýká pouze komunity LGBT+, ale omezení našich základních lidských práv," řekl AFP osmnáctiletý student Bence Toth, který se domnívá, že zákaz průvodu přispěl k nárůstu počtu účastníků.

před 1 hodinou
