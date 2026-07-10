V Londýně vypukly nepokoje po fotbalovém zápase mezi Francií a Marokem

Střety mezi policií a fotbalovými fanoušky vypukly v noci na pátek v jedné z londýnských čtvrtí po skončení čtvrtfinálového zápasu, v němž na MS ve fotbale vyřadila Francie Maroko. Při násilnostech byl zraněn jeden policista a čtyři fanoušci byli zatčeni, informovala agentura AFP s odvoláním na londýnskou policii.
Po skončení zápasu, který se hrál v americkém Bostonu, se na Edgware Road, hlavní dopravní tepnu ležící severovýchodně od Hyde Parku v centru britské metropole, vyhrnuly stovky fanoušků. Na místo byla vyslána pořádková policie, na což dav zareagoval skandováním a někteří z fanoušků začali na policisty házet petardy, světlice a lahve.
Záběry, které se objevily na internetu, ukazují chaos a vyhrocenou atmosféru mezi davem a policisty. "Policie zasáhla původně poté, co se na vozovce shromáždila skupina lidí a zablokovala provoz. Situace se poté vyostřila, když tito lidé začali na policisty házet lahve a odpalovat petardy," citovala agentura AFP mluvčího policie. Skupina fanoušků se podle jeho slov rozešla a situace se uklidnila zhruba kolem jedné hodiny ranní.
Naopak v Paříži, kde se policie obávala možných nepokojů a do ulic rozmístila na 8000 příslušníků bezpečnostních sil, začaly po skončení zápasu převážně poklidné společné oslavy a ulicemi projížděly troubící automobily s francouzskými i marockými vlajkami, informovala média.
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