V Londýně u parlamentu útočil Brit súdánského původu. Policie ho teď vyslýchá

Scotland Yard tvrdí, že bezpečnostním složkám muž nebyl znám a že při vyšetřování nespolupracuje.

Londýn - Muž, který v úterý najel autem do lidí u britského parlamentu v Londýně, je 29letý Brit Salih Khater súdánského původu z Birminghamu. Napsal to list The Guardian a další britské deníky. Policie muže zatkla, když u Sněmovny lordů vjel do cyklistů a chodců a tři lidi zranil. Pak najel do bezpečnostních zátarasů.

Policie zatím uváděla jenom jeho věk a to, že je cizího původu. Ze záběrů pořízených při zatýkání, je patrné, že jde o muže tmavé pleti. The Guardian získal informaci, že muž se jmenuje Salih Khater, je Brit súdánského původu a žil v birminghamské části Sparbrook. Na sociálních médiích je Khaterova fotografie. Jiné listy jeho adresu umísťují do čtvrti Hall Green v Birminghamu.

BREAKING: The suspect in the Westminster attack has been named as 29-year-old Salih Khater pic.twitter.com/abD0x146r8 — Sky News (@SkyNews) August 15, 2018

Scotland Yard tvrdí, že tajné službě muž nebyl znám a že při vyšetřování nespolupracuje. Podle médií ho ale znala policie v Birminghamu.

Automobil byl do Londýna přivezen v pondělí a v noci už byl spatřen v centu Londýna. Policie se domnívá, že s ním muž jezdil v noci po městě. Ráno s ním řidič kroužil Westminsterem zhruba 90 minut až do incidentu, který se stal krátce po půl osmé místního času (po půl deváté SELČ). Policie provedla razie v Nottinghamu a v Birminghamu, ale kromě řidiče auta nikoho jiného nezatkla. Čin se vyšetřuje vzhledem ke zjevnému úmyslu a také kvůli zvolenému místu jako teroristický.

Média spekulují, že Khater mohl být jenom na "obhlídce" místa budoucího útoku. Ke Sněmovně lordů ho možná zatlačila sanitka, která jela za ním. Podle policie byl automobil zaregistrován na adrese v Nottinghamu, kde bydlí šest Súdánců. Policie tuto adresu prohledala. Khater bydlel ale nad internetovou kavárnou v Birminghamu. Podle serveru The Telegraph o sobě muž tvrdí, že byl manažerem obchodu a v Chartúmu studoval techniku. Do Británie podle tohoto zdroje přijel před pěti lety.

Tisk také spekuluje o tom, že se policie snaží zjistit možné napojení Khatera na Khalila Masooda, který bydlel v Birminghamu nedaleko Khaterovy adresy. Masood loni v březnu spáchal útok s pěti oběťmi právě ve Westminsteru a policie ho zastřelila.

Šéfka metropolitní policie Cressida Dicková dnes řekla stanici BBC, že se bude zřejmě uvažovat o vyhlášení oblasti Westminsteru za pěší zónu. "O této otázce budou bezpochyby diskutovat poslanci, místní úřady, starosta i bezpečnostní složky," řekla.

V Británii bylo loni spácháno několik atentátů a ke čtyřem z nich se přihlásila radikální organizace Islámský stát. Dohromady při útocích přišlo o život 36 lidí a 200 lidí bylo zraněno.