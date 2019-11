V Lipsku začal sjezd vládnoucí CDU. Straníci Merkelovou ocenili potleskem vestoje

Křesťanští demokraté i celé Německo musí ve své zahraniční politice dobře vyvažovat hodnoty a zájmy, je přesvědčena kancléřka Angela Merkelová. Týká se to podle ní i vztahu k zemím jako je Čína a Rusko, s nímž by si přála dobré sousedské vztahy. Merkelová to řekla na sjezdu Křesťanskodemokratické unie (CDU) v Lipsku.

"Vždy pro nás bylo typické, že jsme dokázali spojovat hodnoty a zájmy. To bychom měli i nadále," řekla dnes zhruba tisícovce delegátů Merkelová, která v čele CDU stála až do loňského prosince, celkem více než 18 let.

"Naše hodnoty jsou nezlomné, když myslíme na to, že se zasazujeme za lidská práva na celém světě a třeba i v Číně a Hongkongu v těchto dnech. Ale naše zájmy také hrají roli, když jde o to, že Čína je dnes naším největším obchodním partnerem," poznamenala. To samé podle ní platí také pro Rusko, s nímž by si přes všechny stávající problémy přála dobré sousedství.

Angela Merkelová. Na den přesně (!!) před 14 lety se stala poprvé německou kancléřkou. V úvodu proslovu na sjezdu CDU vzpomněla na to, jak zrovna v Lipsku za časů NDR studovala fyziku. #cdubpt19 @Aktualnecz @Hospodarky pic.twitter.com/2F4770nHJl — Helena Truchla (@helena_truchla) November 22, 2019

Šéfka německé vlády zdůraznila, že proto je právě dnes nutná jednotná a silná Evropa. Připomněla také, že se přesně před 14 lety ujala postu kancléřky, a za tu dobu se svět zásadně změnil - multilateralismus, který se Německo snaží důsledně zastávat, je pod tlakem, objevují se nové obchodní spory a najednou je třeba obhajovat svobodný obchod.

Své straně pětašedesátiletá politička poděkovala za to, že za ní tak dlouho stojí. Sama se dnes od delegátů dočkala potlesku vestoje.

Předsedkyně pod tlakem

Na sjezdu také vystoupila předsedkyně CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová a ohradila se vůči svým kritikům. Politička čelí pochybám, zda je správnou osobností v čele strany.

"Diskuse o otázkách vedení byly v CDU vždy. Jsme silná strana, my takové diskuse vydržíme a nenecháme se odepsat," prohlásila Krampová-Karrenbauerová, která loni v prosinci po 18 letech v čele strany nahradila kancléřku Angelu Merkelovou.

V Lipsku teď mluví snad-už-brzy šéfka Evropské komise Ursula @vonderleyen. “Jsem Němka, jsem Dolnosaska, jsem ráda, že tu můžu být”. Poděkovala Ženské unii, frakci, která chce prosadit 33% ♀️ kvóty pro kandidáty a posty v konzerv straně. No, spíš to nedopadne. I Merkel je proti. pic.twitter.com/aJ2TTFCYfk — Helena Truchla (@helena_truchla) November 22, 2019

Křesťanští demokraté od té doby utrpěli výrazné ztráty v evropských volbách i trojici zemských hlasování na východě země, a Krampová-Karrenbauerová se proto dostala pod tlak.

Dnes svým kritikům nepřímo odpověděla. Sedmapadesátiletá politička mimo jiné ocenila vlády Merkelové, která se německou kancléřkou stala na den přesně před 14 lety.

"Je to a bylo to dobrých 14 let pro Německo, a na to můžeme být všichni společně hrdí," poznamenala. Samozřejmě je podle ní možné kritizovat různé aspekty politiky vlády a křesťanských demokratů, není ale možné v době dnešního blahobytu se tvářit, že se nepovedlo vůbec nic. "To není žádná dobrá volební strategie a vůbec bychom si na to neměli zvykat," zdůraznila za potlesku zhruba 1000 delegátů.