S rozestupy i bez. V Lipsku třemi koncerty otestovali koronavirová opatření

V Lipsku se tuto sobotu uskutečnily tři koncerty, jimiž chtějí vědci z univerzity v Halle ověřit, jaká opatření jsou vhodná pro obnovu podobných akcí. V rámci projektu Restart-19 se dobrovolníci zúčastnili tří vystoupení německého zpěváka Tima Bendzka, přičemž každé mělo pro návštěvníky trochu jiná pravidla. Výsledky studie by měly být známy do šesti týdnů, uvádí server televize ZDF.

První koncert se příliš nelišil od akcí před pandemií nového typu koronaviru, druhý doprovázela přísnější hygienická opatření a lidé měli dodržovat menší rozestupy. Na třetím byla účast omezena na polovinu a lidé museli stát 1,5 metru od sebe. Všichni účastníci před akcí podstoupili testy na koronavirus, před vstupem do haly jim byla změřena teplota a všichni museli mít roušky.

Diváci také dostali přístroje, které měří jejich rozestupy od ostatních. Kromě toho vědci chtějí pomoci fluorescenčních dezinfekcí zaznamenat povrchy, jichž se lidé na takových akcích nejčastěji dotýkají.

Vědci z univerzity v Halle počítali s účastí asi 4200 dobrovolníků ve věku od 18 do 50 let. Podle agentury DPA jich nakonec byla zhruba třetina. "I tak je to ale dost pro hodnotná data," říká vedoucí studie Stefan Moritz, podle nějž se podobné projekty nyní chystají také v Austrálii, Belgii a Dánsku.

Zpěvák Bendzko si koncerty pochvaloval, ač prý původně čekal, že budou tak trochu "sterilní", jak řekl. "Ale opravdu jsme si to užili," sdělil agentuře DPA.

Projekt Restart-19 měl pomoci ověřit, za jakých podmínek lze znovu pořádat hromadné sportovní a kulturní akce v halách. Akci financují spolkové státy Sasko a Sasko-Anhaltsko, které na ni daly 990 tisíc eur, v přepočtu 25,7 milionu korun, doplňuje britská BBC.

Německo za posledních 24 hodin zaznamenalo 2034 nových případů nákazy koronavirem, což je nejvíce od konce dubna. Jedním z důvodů vysokých denních nárůstů je podle agentury DPA zřejmě i větší počet provedených testů. Zatímco v dubnu se dělalo týdně asi 364 tisíc testů, koncem července to bylo na 560 tisíc týdně a v polovině tohoto měsíce 875 tisíc.

V Německu se první případ nákazy potvrdil koncem ledna. V této zemi, která má 83 milionů obyvatel, se od počátku epidemie dosud nakazilo 232 082 lidí, z toho 9267 lidí v souvislosti s nákazou zemřelo. Nejhorší byla situace na přelomu března a dubna, kdy denně přibývalo i přes 6000 potvrzených případů. V květnu se situace výrazně zlepšila, nový nárůst evidují od konce července.