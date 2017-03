V legínách ne. United Airlines odmítly vzít na palubu dvě dívky kvůli "nevhodnému oblečení"

před 1 hodinou

Americká letecká společnost United Airlines vyvolala bouři nevole na sociálních sítích. Její zaměstnankyně v neděli na letišti v Denveru nepustila na palubu letadla dvě dívky, protože na sobě měly legíny. Nešlo však o běžné pasažéry. Dívky cestovaly v rámci zaměstnaneckých benefitů aerolinek na volné letenky. Pro ty platí jiná pravidla, včetně stanoveného dresscodu.

Denver - Americká letecká společnost United Airlines si vysloužila kritiku. Zaměstnankyně této společnosti v neděli zabránila dvěma dívkám vstoupit na palubu letadla mířícího do Minneapolis. A to i přes to, že vlastnily platné letenky.

Sestry na sobě totiž měly legíny, čím porušily firemní dress code. Jedné z dívek bylo podle médií okolo deseti let.

"(Členka personálu) vyzvala dívky, aby se převlékly nebo si legíny překryly dalším kusem oblečení. Jinak je nepustí na palubu," uvedla na svém twitterovém účtu Shannon Wattsová, která incident viděla na vlastní oči.

Dívky, které doprovázel jejich otec, ale nepatřily mezi běžné pasažéry. Cestovaly na volné letenky, které aerolinky nabízejí svým zaměstnancům a jejich rodinám a pro něž platí určitá pravidla. Včetně vhodného oblečení.

"Dívky nebyly oblečené v souladu s naším dress codem pro cestování s naší společností v rámci zaměstnaneckých benefitů," vysvětlil mluvčí aerolinek Jonathan Guerin pro The Washington Post. Běžného pasažéra by podle něj společnost na palubu v legínách pustila. "Našim běžným cestujícím nebráníme ve vstupu na palubu v legínách. Ale když někdo cestuje v rámci benefitu, požadujeme, aby dodržoval určitá pravidla, a toto je jedno z nich," řekl Guerin.

Událost z letiště v Denveru přesto spustila lavinu nesouhlasu na sociálních sítích. A řada lidí - včetně například herečky Patricie Arquettové - dokonce oznámila, že s touto leteckou společností končí.

Legíny vítány!

Podle mluvčího celá skupina svůj let do Minneapolis propásla. Není ale známo, zda odletěli později, nebo nakonec zvolili jiný způsob přepravy.

Ačkoliv oni sami si na postup personálu nestěžovali, na sociálních sítích se o něm živě debatovalo. Už zmíněná Shannon Wattsová například na Twitteru chování zaměstnankyně aerolinek označila za "svévolné a sexistické". "Sexualizuje malé dívky. Nehledě na to, že rodiny jsou ponižovány a obtěžovány," uvedla s tím, že jejich otce bez problému pustili na palubu, přestože měl na sobě kraťasy.

Samy aerolinky se pokusily bouři nevole, kterou vyvolaly, trochu zklidnit. V pondělí se na webu United Airlines objevilo prohlášení s názvem "Našim zákazníkům… Vaše legíny jsou vítány!"

