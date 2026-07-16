Fedorovo odvolání spustilo na Ukrajině lavinu demonstrací, protestovalo se i mimo Kyjev

Desítky tisíc lidí ve čtvrtek demonstrovaly v centru Kyjeva proti odvolání ministra obrany Mychajla Fedorova v rámci rekonstrukce vlády. Demonstrace na ministrovu podporu se uskutečnily i v několika dalších velkých městech, uvedla média.
Demonstranti v Kyjevě skandovali „Vraťte Fedorova!“ a „Hanba!“, napsal zpravodaj agentury AFP. Nespokojení lidé v rukou drželi papírové kartony s nápisy „Kvůli čemu?“, „Neničte to, co funguje“, „Ruce pryč od Fedorova“, napsal portál Ukrajinska pravda, podle kterého se protest uskutečnil nedaleko prezidentské kanceláře. Server dodal, že podobné „kartonové protesty“ se odehrály také v Ivano-Frankivsku, Vinnycji, v Lucku, Oděse a ve Lvově.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu poslancům vládní strany Sluha národa vysvětloval, že se rozhodl obětovat Fedorova kvůli ustavičným ministrovým sporům s hlavním velitelem Oleksandrem Syrským, napsala už dříve Ukrajinska pravda s odvoláním na vyjádření nejmenovaných zákonodárců.
Zelenskyj také argumentoval, že Fedorov neuskutečnil reformu mobilizačního systému, jak sliboval po nástupu do funkce. Pořádek má nastolit dosavadní ministr vnitra Ihor Klymenko, který má Fedorova v čele obrany vystřídat. A úkol je o to naléhavější, že ruský prezident Vladimir Putin by po zářijových volbách mohl vyhlásit mobilizaci.
O nové vládě, vedené dosavadním šéfem energetické společnosti Naftohaz Serhijem Koreckým, by měl ukrajinský parlament hlasovat ve čtvrtek.
Ponožkový vrah zneužíval i mrtvoly. Mrazivý případ Ondreje Riga ožívá v nové dokumentární sérii
Na ruce si navlékal ponožky a v noci vraždil bezbranné ženy. Ondrej Rigo alias Ponožkový vrah řádil ve třech zemích a oběti zneužíval i po smrti. Jeho mrazivý případ, který pomohla vyřešit DNA, nyní ožívá v nové čtyřdílné dokumentární sérii Rigo: Ponožkový vrah od režiséra Petera Bebjaka. Platforma OnePlay ji uvádí už v pátek. Projděte si fakta o případu, ze kterého dodnes mrazí.
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí, policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde s manželkou žije, uvedl ve čtvrtek Radiožurnál s odvoláním na tři na sobě nezávislé zdroje. Foldyna Radiožurnálu potvrdil vykázání z domu, cítí se nevinný, věc nechtěl komentovat. Zatím nebyl z ničeho obviněn.
Hodonínsko zasáhla mimořádná supercela, podobná stála naposledy u vzniku tornáda
Lidé v Prušánkách na Hodonínsku po středeční podvečerní bouřce sčítají škody, v obci nahlásili 46 událostí, kdy bouřky něco poškodily. ČTK to řekl starosta Zbyněk Němeček (Mladí pro Prušánky). Podle Českého hydrometeorologického ústavu prošla nad Hodonínskem silná supercela. Meteorologové to uvedli na facebookovém profilu.
Legenda RAF ožívá v dokudramatu. Film Osamělý vlk představuje první teaser
Měl pověst nezkrotného pilota, který se řídil vlastním instinktem a ve vzduchu budil respekt i obdiv. Nový snímek Osamělý vlk poprvé přináší na plátna kin mimořádný osud Josefa Františka, československého stíhacího esa a jedné z nejvýraznějších osobností bitvy o Británii.
Klubko roztomilosti. V pražské zoo se narodilo pět mláďat kriticky ohroženého geparda
V pražské zoologické zahradě se narodilo pět mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět 18. června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu v pražské zoo po osmi letech. Zatím nepřekonala nejrizikovější období života, samice se o ně ale podle chovatelů vzorně stará. Zatím obývají zázemí zahrady. ČTK o tom informoval mluvčí zoo Filip Mašek.