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Zahraničí

Fedorovo odvolání spustilo na Ukrajině lavinu demonstrací, protestovalo se i mimo Kyjev

ČTK

Desítky tisíc lidí ve čtvrtek demonstrovaly v centru Kyjeva proti odvolání ministra obrany Mychajla Fedorova v rámci rekonstrukce vlády. Demonstrace na ministrovu podporu se uskutečnily i v několika dalších velkých městech, uvedla média.

Protest against Ukrainian President Zelenskiy's decision to replace Fedorov as defence minister, in Kyiv
Lidé v Kyjevě protestují proti rozhodnutí prezidenta Volodymyra Zelenského vyměnit ministra obrany Mychajla Fedorova. 16. července 2026.Foto: REUTERS – Thomas Peter
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Demonstranti v Kyjevě skandovali „Vraťte Fedorova!“ a „Hanba!“, napsal zpravodaj agentury AFP. Nespokojení lidé v rukou drželi papírové kartony s nápisy „Kvůli čemu?“, „Neničte to, co funguje“, „Ruce pryč od Fedorova“, napsal portál Ukrajinska pravda, podle kterého se protest uskutečnil nedaleko prezidentské kanceláře. Server dodal, že podobné „kartonové protesty“ se odehrály také v Ivano-Frankivsku, Vinnycji, v Lucku, Oděse a ve Lvově.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu poslancům vládní strany Sluha národa vysvětloval, že se rozhodl obětovat Fedorova kvůli ustavičným ministrovým sporům s hlavním velitelem Oleksandrem Syrským, napsala už dříve Ukrajinska pravda s odvoláním na vyjádření nejmenovaných zákonodárců.

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Zelenskyj také argumentoval, že Fedorov neuskutečnil reformu mobilizačního systému, jak sliboval po nástupu do funkce. Pořádek má nastolit dosavadní ministr vnitra Ihor Klymenko, který má Fedorova v čele obrany vystřídat. A úkol je o to naléhavější, že ruský prezident Vladimir Putin by po zářijových volbách mohl vyhlásit mobilizaci.

O nové vládě, vedené dosavadním šéfem energetické společnosti Naftohaz Serhijem Koreckým, by měl ukrajinský parlament hlasovat ve čtvrtek.

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