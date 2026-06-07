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Zahraničí

V Kosovou skončily předčasné parlamentní volby, podle exit pollu vyhrál Kurti

ČTK

V dnešních kosovských předčasných parlamentních volbách by podle exit pollu zveřejněného kosovskou stanicí Klan Kosova Television měla strana premiéra Albina Kurtiho Sebeurčení (Vetëvendosje, LVV) získat 42,3 procenta hlasů, uvedla agentura Reuters. V balkánské zemi se uzavřely volební místnosti v 19:00 SELČ

Kosovo, volby
Volby v Kosovu.Foto: Profimedia
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Podle posledních informací ústřední volební komise přišlo k urnám přibližně 36,16 procenta voličů, uvedla veřejnoprávní televize RTK.

V Kosovu se konaly parlamentní volby již potřetí za necelé dva roky. Po prvních nerozhodných volbách minulý únor bylo Kosovo po většinu roku bez funkční vlády, což v prosinci vyústilo v druhé volby. Dnešní volby se konají, protože se hlavní politické strany nedokázaly do březnového termínu dohodnout na tom, kdo by měl nahradit bývalou prezidentku Vjosu Osmaniovou.

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Kurtiho strana má od prosincových voleb ve 120členném parlamentu většinu, kosovský prezident je však volen nejméně 80 poslanci, což vyžaduje širší politický konsenzus, kterého se v parlamentu nepodařilo dosáhnout.

V prosincových volbách činila volební účast přes 45 procent. Z hlavních stran získalo tehdy LVV 49,3 všech hlasů a obsadilo 57 křesel. Dvě největší opoziční formace, Demokratická strana Kosova (PDK) a Demokratická liga Kosova (LDK), získaly 22, respektive 15 mandátů. Analytici oslovení AP výrazné změny po dnešních volbách, třetích za posledních 16 měsíců, neočekávají.

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