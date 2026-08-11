V Kongu počet obětí eboly překročil hranici dvou tisíc, uvádějí agentury

Počet potvrzených obětí epidemie eboly v Kongu překročil hranici dvou tisíc. Podle nejnovějších údajů konžského ústavu veřejného zdraví, které získaly agentury AP a Reuters, v zemi zemřelo 2011 lidí a potvrzeno bylo 4381 případů nákazy. Zdravotníci současnou epidemii označují za nejrychleji se šířící epidemii eboly, jaká byla dosud zaznamenána.
Počet obětí přitom roste stále rychleji. Prvních tisíc úmrtí epidemie překonala zhruba devět týdnů po jejím oficiálním vyhlášení 15. května. Dalších tisíc lidí zemřelo během pouhých tří týdnů. Podle zdravotníků se tak epidemie šíří rychleji, než na ni dokážou reagovat záchranné a zdravotnické týmy.
Pomoc se navíc jen obtížně dostává do odlehlých oblastí zasažených konfliktem s povstaleckými skupinami, špatnou dopravní infrastrukturou a výpadky práce kvůli sporům o vyplácení zdravotníků. Část zdravotnického personálu totiž od vyhlášení epidemie stávkuje kvůli nevyplaceným mzdám.
Zdravotníci zároveň upozorňují, že většina nových případů se objevuje mimo okruh lidí, jejichž kontakty úřady sledují, což ztěžuje kontrolu šíření nákazy.
V nemocnicích a izolačních zařízeních je nyní 704 pacientů. Nákaza se podle dostupných údajů rozšířila do pěti provincií. Současná epidemie je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) výjimečná také tím, že ji způsobuje dosud vzácný virus Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani léčba.
WHO v pondělí uvedla, že nákaza pravděpodobně začala už v únoru, tedy několik měsíců předtím, než ji úřady odhalily v jedné z nejodlehlejších a nejzranitelnějších oblastí země.
Ebola byla poprvé zaznamenána v roce 1976 na území dnešního Konga poblíž řeky Ebola, po které také dostala své jméno. Současná epidemie je podle agentury AP už 17. v historii země.
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