V Kongu počet nakažených ebolou vzrostl na 3360, mrtvých už je 1487

Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Kongu vzrostl na 3360 včetně 1487 úmrtí, informovala ve středu agentura Reuters s odkazem na vládní úřady. Ty v neděli uváděly 3200 nakažených a 1405 mrtvých. Podle agentury AP letošní epidemie počtem nakažených již téměř dohnala tu z let 2018 až 2020, která je považována za největší epidemii eboly zaznamenanou v Kongu.
Nynější epidemie, která vypukla v půlce května, se od většiny předchozích liší tím, že ji způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Další zvláštností je rychlost šíření viru. Epidemie z let 2018 a 2020, která byla zaznamenána v Kongu a sousední Ugandě, trvala zhruba dva roky a podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se při ní nakazilo ebolou 3400 lidí, z toho více než 2200 lidí zemřelo.
Jediná horší zaznamenaná epidemie eboly se odehrála v letech 2014 až 2016 v západní Africe. Tehdy se nemocí nakazilo 28 tisíc osob a 11 tisíc z nich zemřelo.
Boj proti letošní epidemii v Kongu brzdí nedostatek financích, útoky na zdravotnická zařízení, pokračující ozbrojený konflikt ve východní části země a nedůvěra mezi místními komunitami. V zemi také pokračují časté stávky zdravotníků kvůli nevyplaceným mzdám, což dále ztěžuje situaci.
Sousední Uganda, kde bylo zaznamenáno 20 případů nákazy ebolou, oznámila konec epidemie na svém území poté, co skončilo povinné 42denní monitorovací období bez zaznamenání nových případů nákazy.
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