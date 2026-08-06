V Kongu hrozí mutace eboly, zdravotníci rozšíří zásah proti nákaze

Virus eboly, který v Kongu způsobuje jednu z nejhorších epidemií v historii, by mohl mutovat, varují zdravotníci. Afričtí odborníci proto plánují výrazně rozšířit zásah proti nákaze, včetně vyhledávání pacientů přímo v domácnostech. Počet potvrzených případů už překročil 4000 a podle úřadů jde o druhou největší epidemii eboly v historii, uvedl list The Guardian.
O podezření na možnou mutaci informoval šéf afrického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Africa CDC) Jean Kaseya. Ten uvedl, že ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) chystají studie, které mají zjistit, zda za mimořádnou závažností současné epidemie nestojí mutace ve viru. "Závažnost této epidemie způsobené virem Bundibugyo je bezprecedentní," řekl Kaseya.
Současná vlna eboly byla oficiálně vyhlášena 15. května, ale WHO se domnívá, že nákaza mohla začít už v lednu. Africa CDC ve čtvrtek oznámila, že počet nakažených přesáhl 4000. V porovnání s epidemií v západní Africe z let 2014 až 2018 je nynější nárůst v prvních 11 týdnech několikanásobně rychlejší.
Úřady přitom upozorňují, že více než dvě třetiny úmrtí nastávají mimo léčebná centra, což naznačuje slabou dohledatelnost nakažených. V epicentru nákazy, provincii Ituri, navíc 90 procent pacientů přijatých do centra organizace Lékaři bez hranic v Bunii nebylo na seznamu známých kontaktů.
"Myslím, že čas na postupné kroky skončil a nyní začínáme fázi rozšiřování," řekl doktor Wesam Mankoula z Africa CDC. Organizace proto chystá přechod od pouhého trasování kontaktů k aktivnímu vyhledávání případů od domu k domu.
Úřady chtějí rovněž začít pacientům v rámci individuálního použití podávat antivirový lék remdesivir. Zvažují také testování vakcíny Ervebo, která je schválena proti jinému kmeni eboly. Předběžná data podle zdravotnických úřadů naznačují, že lidé nakažení virem Bundibugyo, kteří tuto vakcínu dostali, měli méně závažný průběh a nikdo z nich nezemřel.
Ebola je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které způsobuje horečku, zvracení, průjmy, poškození orgánů a vnitřní krvácení. Epidemie se rozšířila z provincie Ituri do Severního Kivu, Jižního Kivu, Horní Uele a Tshopo a zasáhla i sousední Ugandu. Úřady zároveň vyšetřují podezřelé úmrtí na ebolu na lodi mířící do Kinshasy.
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