V kolumbijském městě Cartagena v úterý patrně ozbrojení muži přepadli supermarket a vzali 30 rukojmích. Pět z nich bylo zatím propuštěno, uvedl prezident jihoamerické země Abelardo de la Espriella.
Podle místních médií šlo o loupež, při níž byli jako rukojmí vzati zaměstnanci supermarketu a zákazníci. Kvůli situaci místní mezinárodní letiště krátce nepřijímalo lety, uvedla agentura Reuters.
Podle úřadů incident v turistickém městě na karibském pobřeží vyvolal rozsáhlou policejní operaci. Záběry zveřejněné v médiích a na sociálních sítích ukazují desítky policistů a odstřelovačů rozmístěných na okolních budovách a také lidi klečící uvnitř supermarketu.
Podle serveru místního deníku El Espectador úřady oblast uzavřely kvůli přítomnosti několika ozbrojených a maskovaných osob, které uvnitř supermarketu Éxito držely rukojmí.
Ozbrojení muži podle svědků vstoupili do obchodu v časných ranních hodinách místního času, aby ho vyloupili, ale byli překvapeni, když do nákupního centra dorazili první zaměstnanci.
Prezident de la Espriella později na tiskové konferenci uvedl, že z původně 30 zadržovaných osob jich bylo pět propuštěno. Rovněž řekl, že ozbrojenci jsou "obyčejní zločinci", kteří do supermarketu vběhli po nezdařeném pokusu o přepadení obrněného vozu.
Podle médií únosci požadují téměř dva miliony dolarů (zhruba 45 milionů korun), dvě obrněná vozidla a bezpečný odchod do Barranquilly, pobřežního města vzdáleného 130 kilometrů od Cartageny.
Letiště Rafaela Núňeze v Cartageně dočasně pozastavilo přistávání letadel, jelikož ozbrojené složky v souvislosti s incidentem využily jednu z přistávacích drah. Přibližně 45 minut po přerušení byl provoz obnoven, píše Reuters.
Incident se odehrál v době, kdy se země stále vzpamatovává z šoku po pondělním útoku pomocí automobilu naloženého výbušninami ve městě Villavicencio v centrální části Kolumbie. Výbuch bomby v autě si vyžádal 25 raněných, informovala v úterý agentura AFP s odvoláním na policii. Podle vlády byl cílem regionální úřad.
Útok ve Villavicencio se odehrál den před desátým výročím podpisu mírové dohody s levicovými povstalci z organizace Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), kterou současný pravicový prezident de la Espriella kritizuje. Prezident akci připsal odpadlickým frakcím v úterý již neexistující FARC.
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zdp ank
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