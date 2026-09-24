„V kavárně je přece neplynovali.“ Britská turistka šokovala svou kritikou Osvětimi

Britská turistka a influencerka se stala zatím posledním příkladem neuctivého chování v místě někdejšího vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Žena, jejíž video viděly už přes čtyři miliony lidí, si mimo jiné stěžovala na ceny v kavárně a nedostatečně pestrý výběr mléka v místě holokaustu. Na internetu a v médiích tím vyvolala vlnu pobouření a její následná obhajoba jí také příliš nepomohla.
Žena vystupující na TikToku pod přezdívkou FreeSpirit666 uvedla, že v kavárně v blízkosti památníku v polské Osvětimi zaplatila za jahodové smoothie a malou láhev limonády devět liber, tedy zhruba 260 korun. Limonáda navíc podle ní chutnala jako dezinfekční prostředek na toalety. Smoothie pak bylo podle jejích slov „dost šizené“.
Turistce vadilo také to, že si v kavárně nemohla dát kávu podle svých představ. „Měli jsme chuť na kávu, protože jsme přijeli brzy, ale nemají bezkofeinovou ani žádné jiné mléko než normální,“ uvedla. „Tak jsme si ji nedali,“ dodala a návštěvníkům doporučila, aby si do Osvětimi kvůli cenám a omezenému výběru vozili vlastní jídlo a pití.
„Je to velmi drahé,“ zhodnotila svůj zážitek. Zároveň ale pochválila cenu taxi z nádraží, které je od památníku vzdálené asi 25 minut chůze. Cesta podle ní stála jen 1,20 libry, tedy kolem 40 korun.
„Tohle není pětihvězdičková restaurace“
Její video rychle začali sdílet další uživatelé a kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Lidé jí vyčítali především to, že řeší cenu občerstvení na místě bývalého koncentračního a vyhlazovacího tábora. „Nezapomínejme, kde jsme. Tohle není pětihvězdičková restaurace,“ napsal například jeden z komentujících, píše britský list The Independent.
Další jí položil sarkastickou otázku, zda jí tato zkušenost „zkazila zábavný výlet do koncentračního tábora“. Jeden z uživatelů pak například souhlasil, že ani jeho „příbuzní si ve 40. letech Osvětim také neužili“, další se zeptal, zda alespoň „tetování ještě dávají zdarma“.
Turistka se následně pokusila kritiku vysvětlit v dalších videích. Tvrdila, že komentáře, které se jí vysmívaly, byly samy o sobě „nesmírně neuctivé k táboru a lidem, kteří tam zemřeli“.
„V kavárně nikoho nezplynovali. Nikdo tam nezemřel. Nikdo tam nebyl zavražděn v plynové komoře,“ dodala na svou obhajobu a upozornila, že kavárna se nachází mimo samotný vstup do bývalého tábora.
Ohradila se také proti tomu, že by si vůbec neměla stěžovat na ceny. „Lidé přece potřebují pít. Některé prohlídky trvají hodiny,“ argumentovala. V následných příspěvcích označila Osvětim dokonce za „past na turisty“.
Širší problém?
Případ mezitím přerostl v širší debatu o tom, jak návštěvníci k Osvětimi přistupují. Alex Hearn z britské organizace Labour Against Antisemitism (Labouristé proti antisemitismu) pro britský list The Times uvedl, že podobné reakce ukazují, jak se někteří lidé „odpojili od skutečné hrůzy holokaustu a vyhlazovacího tábora“.
Podobné incidenty necitlivého chování se v Osvětimi objevují opakovaně. Turisté se například fotí v různých pózách na kolejích, kudy do vyhlazovacího tábora přijížděly vlaky s oběťmi. Muzeum proto návštěvníky opakovaně upozorňuje, aby respektovali pietu místa.
Muzeum zároveň uvádí, že podobné případy jsou vzhledem k celkovému počtu návštěvníků relativně vzácné. V roce 2025 do památníku zavítalo 1,95 milionu lidí.
Kontroverze několikrát vzbudilo i komerční využití prostoru v okolí památníku. V roce 2023 například asi 200 metrů od vstupu do bývalého tábora vznikl stánek se zmrzlinou a vaflemi. Mluvčí muzea tehdy jeho umístění označil za „esteticky nevkusné“ a neuctivé k blízkému historickému místu.
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