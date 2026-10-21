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Nečekaná scéna ze hřbitova. Vojenskou kapelu zaskočil pád ruské stíhačky

ČTK
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V ruské Kaliningradské oblasti, která je vklíněná mezi Polsko a Litvu, havaroval při cvičném letu stíhací letoun Suchoj Su-30, uvedlo ve středu ministerstvo obrany v Moskvě podle agentur. Stroj nenesl žádné zbraně, spadl v neobydlené oblasti, posádka se katapultovala a přežila, uvedl dále resort obrany. Možné příčiny havárie nesdělil.

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Wikipedia
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Letadlo dopadlo nedaleko města Čerňachovsk do polí mezi obcemi Timofejevka a Zeljonyj Bor, píše telegramový kanál Mash, jenž má podle webu Meduza úzké vazby na silové složky. Piloti byli se zraněními převezeni do vojenské nemocnice, napsal portál.

Server Meduza upozornil také na video zveřejněné ukrajinským monitorovacím kanálem Exilenova+, které podle něj nehodu zachycuje.

Pád stíhačky zaskočil nepřipravené Rusy na nedalekém hřbitově. Jeden z nich situaci zachytil na video. Vojenská kapela zamrzla v přípravách a s nástroji v rukou nevěřícně hleděla na oblaka ohně a kouře, která se valila zpoza stromů.

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