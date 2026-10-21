Nečekaná scéna ze hřbitova. Vojenskou kapelu zaskočil pád ruské stíhačky

V ruské Kaliningradské oblasti, která je vklíněná mezi Polsko a Litvu, havaroval při cvičném letu stíhací letoun Suchoj Su-30, uvedlo ve středu ministerstvo obrany v Moskvě podle agentur. Stroj nenesl žádné zbraně, spadl v neobydlené oblasti, posádka se katapultovala a přežila, uvedl dále resort obrany. Možné příčiny havárie nesdělil.
Letadlo dopadlo nedaleko města Čerňachovsk do polí mezi obcemi Timofejevka a Zeljonyj Bor, píše telegramový kanál Mash, jenž má podle webu Meduza úzké vazby na silové složky. Piloti byli se zraněními převezeni do vojenské nemocnice, napsal portál.
Server Meduza upozornil také na video zveřejněné ukrajinským monitorovacím kanálem Exilenova+, které podle něj nehodu zachycuje.
Pád stíhačky zaskočil nepřipravené Rusy na nedalekém hřbitově. Jeden z nich situaci zachytil na video. Vojenská kapela zamrzla v přípravách a s nástroji v rukou nevěřícně hleděla na oblaka ohně a kouře, která se valila zpoza stromů.
„Od Řecka po Francii chceme veřejné a bezplatné školství,“ znělo na protestech v Řecku
Desítky tisíc studentů a učitelů po celém Řecku ve středu demonstrovaly za lepší podmínky ve školství. Požadovaly více peněz a méně přeplněné třídy a vyjádřily také solidaritu s podobnými protesty jinde v Evropě. Někteří učitelé základních škol a také lékaři stávkovali na protest proti nízkým mzdám a nedostatku personálu, informovala agentura Reuters.
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Americký prezident Donald Trump přišel s neobvyklým vysvětlením, proč ruská armáda na začátku invaze v roce 2022 nedobyla Kyjev. Podle něj Moskvu připravil o téměř jisté vítězství jediný generál, který špatně odbočil a nechal tanky uvíznout v blátě. Trump zároveň znovu vyzval Volodymyra Zelenského, aby uzavřel dohodu s Moskvou. Pokud tak neučiní, dopadne to podle něj „velmi špatně“.
Po měsíci a třech pokusech konečně na svobodě. V Jižní Koreji osvobodili uvízlého žraloka
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