V kanadském La Malbaie začal summit zemí G7, atmosféra je kvůli Trumpovi napjatá

Diskusím bude pravděpodobně dominovat téma Trumpovy celní politiky, lídři ostatních zemí chtějí Trumpa přesvědčit o významu volného obchodu.

La Malbaie (Kanada) - V kanadském La Malbaie v pátek v napjaté atmosféře začal dvoudenní summit sedmi ekonomicky nejvyspělejších zemí světa (G7), společné závěrečné prohlášení se ale kvůli vzájemnému nesouladu neočekává. S odvoláním na nejmenovaného představitele G7 to napsala agentura Reuters.

Účastníci schůzky ještě před zahájením programu hovořili o tom, že jednání nebudou snadná kvůli jejich nesouhlasu s obchodní politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bílý dům již ohlásil, že Trump z Kanady odletí v sobotu ještě před koncem pracovních debat.

Představitelé zemí G7, kterými jsou USA, Kanada, Japonsko, Itálie, Francie, Německo, Británie a také Evropská unie jako celek, zahájili summit v poledne místního času (večer SELČ) pracovním obědem, jehož tématem byl ekonomický růst a pracovní příležitosti. Stejný bod mají lídři zemí naplánovaný i na následné pracovní sezení. Očekává se, že diskuzím bude dominovat Trumpova celní politika.

Zbývající členové G7 ještě před začátkem vrcholné schůzky prohlašovali, že se znovu chtějí pokusit Trumpa přesvědčit o významu volného obchodování. Předseda Evropské rady Donald Tusk řekl, že má obavy z chování USA, neboť Spojené státy podkopávají mezinárodní liberální systém, který pomáhaly budovat.

Rozepře Trump vyvolal i prohlášením, že na summitu postrádá Rusko, které bylo ze skupiny vyřazeno na jaře 2014 po okupaci ukrajinského Krymu. Kanada s Trumpovým názorem stejně jako Evropská unie nesouhlasí, stejný postoj má i německá kancléřka Angela Merkelová; italský premiér Giuseppe Conte je naopak pro. Rusko dalo najevo, že o členství nemá valný zájem.

Merkelová po zahájení summitu novinářům řekla, že představitelé unijních zemí účastnící se vrcholné schůzky se shodli v tom, že podmínky pro návrat Ruska do skupiny zatím nebyly splněny. "To byl společný názor," řekla kancléřka s tím, že změna v postoji by mohla nastat tehdy, pokud by došlo k výraznému pokroku při řešení krize na Ukrajině.

Napjatou atmosféru, která summit doprovází, dokládá i Trumpův opožděný přílet. Kvůli tomu byla o několik hodin odložena jeho schůzka s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který dosud platil za jeho přítele. Podle médií se ale přátelství kvůli obchodním sporům otřásá v základech.

Macron již ve čtvrtek po jednání s kanadským premiérem Justinem Trudeauem prohlásil, že americkému prezidentovi možná nezáleží na tom, že je v izolaci, ale že ostatní členové skupiny jsou připraveni podepsat dohodu mezi sebou, bude-li to třeba.

Trump s Macronem se nakonec ještě před plánovaným summitem krátce setkali a podle informací Reuters debatovali mimo jiné o obchodních záležitostech i o KLDR, s jejímž vůdcem Kim Čong-unem bude americký prezident jednat v úterý. Nejmenovaný francouzský činitel setkání Trumpa s Macronem označil jako velmi srdečné.