V Jižním Súdánu vypukly boje, přepadení vládních jednotek povstalci popírají

Vojáci jihosúdánského prezidenta Salvy Kiira se ve čtvrtek večer nedaleko hlavního města Juba střetli s protivládními povstalci, uvedl mluvčí vládních sil. Opozice odmítá, že by porušila klid zbraní dohodnutý na konci prosince. Prohlášení armády označila za propagandu, napsala agentura Reuters. "Přibližně ve 22:30 včera večer (20:30 SEČ) zaútočili banditi pod přímým velením podplukovníka Garanga na naše pozice na severu Kapuru," řekl mluvčí Lul Ruai Koang. Přepadení se mělo odehrát ani ne 20 kilometrů na západ od hlavního města Juba a podle Koanga při něm zahynulo několik lidí. "To jsme nebyli my, my nikdy neútočíme na Jubu," řekl mluvčí povstalců. Je to jen vládní propaganda, tvrdí mluvčí.

