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Zahraničí

V Jihočínském moři pátrají po 23 lidech z potopené vietnamské nákladní lodi

ČTK

Záchranné týmy pátrají po 23 pohřešovaných z vietnamské nákladní lodi, která se potopila v Jihočínském moři. Plavidlo Khoi Nguyen 18, na jehož palubě bylo 62 členů posádky, se dostalo do potíží v blízkosti atolu Ohnivý kříž (Fiery Cross Reef), uvedla agentura AFP. Čínská státní televize CCTV informovala, že se dosud podařilo zachránit 39 lidí.

Ilustrační snímek německých záchranářů z neziskovky Sea Watch, kteří nedaleko libyjských břehů potkali loď plnou uprchlíků mířících do Evropy, je z léta roku 2025.
Ilustrační snímek Foto: REUTERS – Louisa Gouliamaki
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Tísňový signál byl poprvé zachycen v sobotu před 18:30 místního času (12:30 SELČ). Do pátrací a záchranné operace se zapojilo šest čínských lodí a helikoptéra a také jedna vietnamská loď, uvedla tisková agentura Nová Čína.

Khoi Nguyen 18 je podle čínských úřadů téměř 70 metrů dlouhá loď plující pod vietnamskou vlajkou. Vietnamské ministerstvo zahraničí na žádost agentury AFP o vyjádření k incidentu neodpovědělo.

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Čínský režim si nárokuje téměř celé Jihočínské moře, přestože podle mezinárodních institucí pro to nemá oporu v právu. Vietnam spolu s Filipínami, Brunejí, Malajsií a Tchaj-wanem vznesly požadavky na určité oblasti v moři včetně Spratlyho ostrovů, kde se předpokládají rozsáhlá ložiska ropy a plynu.

Atol Ohnivý kříž je taktéž sporným územím. Peking má nad ním ale vojenskou kontrolu a vybudoval na něm mimo jiné letiště.

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