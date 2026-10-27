V Izraeli začaly volby. Lidé rozhodují, zda v čele země zůstane Netanjahu

V Izraeli v úterý ráno začaly parlamentní volby. V prvním hlasování od tragického teroristického útoku hnutí Hamás z října 2023 lidé rozhodují, zda u vlády zůstane pravicová koalice premiéra Benjamina Netanjahua nebo ji vystřídá opozice vedená centristou a bývalým šéfem armády Gadim Eisenkotem, jehož mírně favorizují průzkumy.
Volit může přes sedm milionů lidí, sčítání hlasů začne hned po uzavření volebních místností ve 21:00 SEČ.
Koalice, kterou tvoří premiérův Likud a krajně pravicové strany, je u moci od roku 2022. Několikanásobný premiér Netanjahu, který poprvé vedl vládu již v 90. letech minulého století, čelí po čtyřech letech u moci mnohým kritikám kvůli korupci, sporné reformě justice a především kvůli útoku ze 7. října 2023, kterému vláda nedokázala zabránit.
V zahraničí pak vůči izraelské vládě zaznívala kritika ohledně vysokého počtu civilních obětí izraelského tažení v Pásmu Gazy či podpoře rozšiřování židovských osad na palestinských okupovaných územích.
Premiér však tvrdí, že jeho vláda zasadila tvrdou ránu silám, které Tel Aviv považuje za nepřítele Izraele - Hamásu, libanonskému Hizballáhu a Íránu. Netanjahu, kterého před volbami podpořil americký prezident Donald Trump, sliboval, že kampaň proti Íránu bude pokračovat, pokud bude znovu u vlády.
Opozice slibuje, že rozpolcenou zemi znovu sjednotí a chyby z nedávné minulosti napraví. Slibuje zřídit nezávislou vyšetřovací komisi k útoku ze 7. října 2023 a posílit bezpečnost a ekonomiku země.
Průzkumy v posledních týdnech před volbami ukazovaly, že blok opozičních stran má vůči současné vládní koalici mírný náskok, který by ale nestačil pro dosažení většiny 61 mandátů ve 120členném Knesetu. Klíčovou váhu tak mohou mít arabské strany, které odmítají spolupracovat s Netanjahuem.
Problém, o kterém se v práci mlčí. Menopauza připravuje ženy o peníze i kariéru
Vlivné evropské odbory tvrdí, že miliony Evropanek kvůli příznakům menopauzy přicházejí o výdělky, kariérní postup i část budoucího důchodu. Požadují proto lepší pracovní podmínky a konkrétní opatření na ochranu zaměstnankyň. Evropské instituce už se tématem zabývají, závazná pravidla ale zatím na stole nejsou.
„Teta Alenka“ je zpět v akci. Schillerová míří do srdce českých Vietnamců. Ne poprvé
Vietnamská tržnice Sapa vyhlíží vládní návštěvu. V úterý tam zamíří ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která chce s vietnamskými podnikateli probrat nejen návrat elektronické evidence tržeb, ale také otázky k daňovému systému. Není to poprvé, co se takhle propojuje s Vietnamci – v červnu zavítala také do brněnského obchodního centra Vinamo, kde „teta Alenka“ měla podobný program.
ŽIVĚ Rusové znovu udeřili na Kyjev. Terčem byl opět i významný Jižní most přes Dněpr
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo dalšímu nočnímu raketovému útoku Ruska. Vedle několika domů byl poškozen také Jižní most přes Dněpr včetně infrastruktury metra, uvedl dnes starosta Vitalij Kličko. O několik hodin dříve informoval o pondělním večerním útoku, při němž zemřel člověk a deset utrpělo zranění, většina z nich v areálu vysokoškolských kolejí.
Z Chorého udělaly blázna i Slavia a FAČR. Teď od něj daly pokrytecky ruce pryč
Blázen nezvládající emoce. Do téhle nelichotivé škatulky spadl fotbalový útočník Tomáš Chorý. Ale nejen vlastní vinou. Dvoumetrové věži pomohli ke dnu nečinností jeho šéfové ze Slavie i z pražského Strahova. A teď od toho dávají ruce pryč.