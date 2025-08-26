Zahraničí

V Izraeli pokračují masivní demonstrace za propuštění rukojmích držených Hamásem

ČTK ČTK
před 1 hodinou
V Izraeli začaly v úterý ráno masivní demonstrace za propuštění rukojmích držených v Pásmu Gazy teroristickým hnutím Hamás. Demonstranti přerušili provoz na některých významných silničních tazích a shromáždili se před domy některých ministrů. Akce by měly pokračovat po celý den, píše izraelský tisk. Část izraelské veřejnosti vládu kritizuje, že se dostatečně nesnaží o propuštění rukojmí.
Demonstranti požadující propuštění izraelských rukojmí držených Hamásem zablokovali v úterý ráno několik silničních tahů včetně klíčové dálnice u Tel Avivu.
Demonstranti požadující propuštění izraelských rukojmí držených Hamásem zablokovali v úterý ráno několik silničních tahů včetně klíčové dálnice u Tel Avivu. | Foto: ČTK

V Izraeli se nyní projednává návrh na příměří, se kterým souhlasil Hamás a který počítá během 60 dní s předáním zhruba poloviny rukojmích. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil zahájit vyjednávání. Již dříve řekl, že prioritou Izraele je nyní propuštění všech rukojmích najednou a ukončení války za izraelských podmínek. Izraelská armáda chystá obsazení města Gazy a okolí, kde Hamás možná drží některá rukojmí, což zvyšuje obavy o jejich život.

Související

Izraelské útoky na nemocnici v Gaze zabily nejméně 20 lidí, včetně pěti novinářů

Gaza, novináři, smrt, Al-Džazíra, Anas al-Sharif , Izrael, Palestina, boj,

Demonstranti zablokovali v úterý ráno několik silničních tahů včetně klíčové dálnice u Tel Avivu. Další lidé se pak shromáždili před domy šéfa diplomacie Gideona Saara a dalších ministrů. Čtou tam jména rukojmích a vyzývají k jejich záchraně, píší izraelská média.

V Pásmu Gazy zůstává na pět desítek rukojmích, jen zhruba 20 jich je podle poznatků tajných služeb naživu. Panují ale obavy, že počet živých rukojmích by nakonec mohl být ještě nižší. V minulých týdnech média zveřejnila záběry a snímky některých rukojmích, z nichž byl patrný jejich křehký zdravotní stav.

Související

Mezi oběťmi v Gaze je 83 procent civilistů, tvrdí švédská databáze. Izrael nesouhlasí

Gaza, novináři, smrt, Al-Džazíra, Anas al-Sharif , Izrael, Palestina, boj,

Hamás při svém útoku na izraelské území ze 7. října 2023 unesl zhruba 250 lidí, dalších 1200 bylo podle místních úřadů zabito. Ve válce v Pásmu Gazy podle úřadů kontrolovaných Hamásem zahynulo zhruba 62 700 lidí, v drtivé většině civilistů.

 
Mohlo by vás zajímat

Tajfun Kajiki si ve Vietnamu vyžádal nejméně tři oběti

Tajfun Kajiki si ve Vietnamu vyžádal nejméně tři oběti

Trump: Každý hovor s Putinem je dobrý, pak ale spadne na Kyjev bomba a rozzlobím se

Trump: Každý hovor s Putinem je dobrý, pak ale spadne na Kyjev bomba a rozzlobím se

Austrálie obvinila Írán ze dvou antisemitských útoků v zemi, vyhostí velvyslance

Austrálie obvinila Írán ze dvou antisemitských útoků v zemi, vyhostí velvyslance

Trump se rozhodl odvolat členku Rady guvernérů amerického Fedu Lisu Cookovou

Trump se rozhodl odvolat členku Rady guvernérů amerického Fedu Lisu Cookovou
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael gaza palestina válka Válka Izraele s Hamásem 2023

Právě se děje

před 13 minutami
Blíží se úplné zatmění Měsíce. Astronomové radí, odkud vzácnou podívanou pozorovat

Blíží se úplné zatmění Měsíce. Astronomové radí, odkud vzácnou podívanou pozorovat

Půjde o první úplné zatmění Měsíce pozorovatelné z našeho území po více než šesti letech.
před 15 minutami
Porodila mrtvé dítě. Herečka Sára Donutilová promluvila o tragédii

Porodila mrtvé dítě. Herečka Sára Donutilová promluvila o tragédii

Ztráta miminka v těhotenství nebo krátce po porodu je téma, o kterém se v české společnosti stále nemluví. Jednou z žen byla i herečka Donutilová.
před 32 minutami

Zapomenutý Mercedes G od AMG bere dech. Má výraznou českou stopu a divokou historii

Zapomenutý Mercedes G od AMG bere dech. Má výraznou českou stopu a divokou historii
Prohlédnout si 16 fotografií
před 52 minutami
Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Ještě jednou, pravděpodobně naposledy, dokázala Venus Williamsová dostat do varu největší tenisový stadion světa: arénu Arthura Ashe.
před 55 minutami
Farmaceuti řeší, co s nanoplasty. Kolují v tělech a dělají bakterie nebezpečnějšími

Farmaceuti řeší, co s nanoplasty. Kolují v tělech a dělají bakterie nebezpečnějšími

Na povrchu nanoplastů se vytvoří biofilm, který poskytuje ochranu patogenům. Další částečky blokují molekuly léku tak, že se nevstřebají do těla.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ta zatracená fotka... Španělé připomněli tragickou smrt slovenského talentu

Ta zatracená fotka... Španělé připomněli tragickou smrt slovenského talentu

Oviedo a Real Madrid. Dva kluby, které před svou tragédií spojil legendární Peter Dubovský, se po dlouhých letech utkaly ve španělské lize.
před 1 hodinou
V Izraeli pokračují masivní demonstrace za propuštění rukojmích držených Hamásem

V Izraeli pokračují masivní demonstrace za propuštění rukojmích držených Hamásem

Demonstranti přerušili provoz na některých významných silničních tazích a shromáždili se před domy některých ministrů.
Další zprávy