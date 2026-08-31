V Izraeli nefunguje většina zařízení na odsolování vody. Kyberútok za to nemůže

V Izraeli přestalo fungovat pět ze šesti celostátních zařízení na odsolování mořské vody, která pokrývají velkou část spotřeby pitné vody v zemi. V pondělí to napsala izraelská média. Podle tamních úřadů za přerušením provozu může velká zakalenost mořské vody způsobená meteorologickými podmínkami. Úřady zavedly omezení například v zemědělství a úsporná opatření nařídila i radnice v Tel Avivu.
Podle serveru The Times of Israel úřady popírají, že by problémy způsobily kybernetické útoky. Zastavení provozu vysvětlily nadměrným zakalením mořské vody.
Tu tak nelze dočasně používat z obav, že by její zpracování poškodilo filtrační systémy. Provozovatelé začali odstavovat zařízení již o víkendu, o stavu ale informovali až v pondělí.
Server The Times of Israel poukazuje na to, že zpracovaná mořská voda pokrývá až 80 procent spotřeby pitné vody v zemi.
Zařízení na odsolování mají tak velký význam pro obyvatelstvo i ekonomiku. Vláda chce zahájit příští rok výstavbu dalšího, sedmého celostátního zařízení.
Výpadek v dodávkách se izraelské úřady snaží pokrýt z jiných zdrojů. Místní úřady na jihu Izraele pak nařídily omezení například v zemědělství. Radnice v Tel Avivu vyzvala k redukci spotřeby vody pro zbytné účely, například zalévání okrasné zeleně či pro sprchy na plážích.
Bez větších omezení je pak situace na severu Izraele, kde zařízení na odsolování nemají v distribuci vody tak velkou váhu, píše server Ynet News.
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