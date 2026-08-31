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Zahraničí

V Izraeli nefunguje většina zařízení na odsolování vody. Kyberútok za to nemůže

ČTK
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V Izraeli přestalo fungovat pět ze šesti celostátních zařízení na odsolování mořské vody, která pokrývají velkou část spotřeby pitné vody v zemi. V pondělí to napsala izraelská média. Podle tamních úřadů za přerušením provozu může velká zakalenost mořské vody způsobená meteorologickými podmínkami. Úřady zavedly omezení například v zemědělství a úsporná opatření nařídila i radnice v Tel Avivu.

Podle serveru The Times of Israel úřady popírají, že by problémy způsobily kybernetické útoky. Snímek je ilustrační.
Podle serveru The Times of Israel úřady popírají, že by problémy způsobily kybernetické útoky. Snímek je ilustrační.Foto: Reuters
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Podle serveru The Times of Israel úřady popírají, že by problémy způsobily kybernetické útoky. Zastavení provozu vysvětlily nadměrným zakalením mořské vody.

Tu tak nelze dočasně používat z obav, že by její zpracování poškodilo filtrační systémy. Provozovatelé začali odstavovat zařízení již o víkendu, o stavu ale informovali až v pondělí.

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Server The Times of Israel poukazuje na to, že zpracovaná mořská voda pokrývá až 80 procent spotřeby pitné vody v zemi.

Zařízení na odsolování mají tak velký význam pro obyvatelstvo i ekonomiku. Vláda chce zahájit příští rok výstavbu dalšího, sedmého celostátního zařízení.

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Výpadek v dodávkách se izraelské úřady snaží pokrýt z jiných zdrojů. Místní úřady na jihu Izraele pak nařídily omezení například v zemědělství. Radnice v Tel Avivu vyzvala k redukci spotřeby vody pro zbytné účely, například zalévání okrasné zeleně či pro sprchy na plážích.

Pohled na izraelské odsolovací zařízení Palmachim SWRO.
Pohled na izraelské odsolovací zařízení Palmachim SWRO.Foto: BlueGen Water®

Bez větších omezení je pak situace na severu Izraele, kde zařízení na odsolování nemají v distribuci vody tak velkou váhu, píše server Ynet News.

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