V italských Alpách zemřela při túře čtrnáctiletá dívka z Česka. Zřítila se

V italských Alpách ve čtvrtek zemřela dívka z České republiky narozená v roce 2013, uvedla na dotaz ČTK tridentská alpská záchranná služba CNSAS Trento. Potvrdila tak předchozí informace místních médií. Úmrtí potvrdilo i české ministerstvo zahraničí.
Neštěstí se podle vyjádření záchranné služby stalo u hory Cima di Valbona, kde se dívka zřítila z výšky zhruba 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku, vážným zraněním ale podlehla.
"Dívka byla s rodinou na túře ve výšce přibližně 2600 metrů, když uklouzla na svahu a následně spadla ze skalního srázu z výšky asi devadesáti metrů," popsala incident záchranná služba. Její tým byl na místo přivolán kolem poledne a k vážně zraněné dívce slanil z vrtulníku.
Ten poté zraněnou letecky přepravil do lokality Passo Feudo, kde se ji záchranáři snažili oživit. "Navzdory vynaloženému úsilí dívka zemřela kvůli vážným zraněním," uvedla dále alpská záchranná služba.
Letos v létě již na evropských horách zahynulo několik českých turistů či horolezců. Například v polovině července zemřeli při výstupu na Mont Blanc dva Češi, třiasedmdesátiletá turistka zase 12. července nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku. O den později v rakouském areálu Postalm u Salcburku zahynul při turistické výpravě třiadvacetiletý český občan.
Koncem měsíce pak zemřela dvaatřicetiletá česká horolezkyně po pádu na hoře Wildspitze na jihozápadě Rakouska a u hornorakouského Hinterstoderu zase sedmačtyřicetiletá turistka, kterou záchranáři našli ve skalní strži pod stezkou.
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