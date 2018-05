V Itálii soudí muže, který střílel do migrantů. Chtěl jsem zabít dealera, rasista nejsem, hájí se

před 39 minutami

Osmadvacetiletý Luca Traini je obviněn mimo jiné z pokusu o vraždu s rasovým podtextem.

Řím - V Itálii začal proces s mužem, který začátkem února ve městě Macerata střílel na osoby tmavé pleti a šest jich zranil. Osmadvacetiletý Luca Traini je obviněn mimo jiné z pokusu o vraždu s rasovým podtextem a z ilegálního držení zbraní. Informovala o tom dnes agentura APA. Případ střelby v Maceratě, který se stal necelý měsíc před parlamentními volbami, vyvolal masové demonstrace proti rasismu a ovlivnil i předvolební kampaň.

"Chtěl jsem zabít drogového dealera a v Maceratě jsou všichni drogoví dealeři Afričané. Můj čin neměl nic společného s rasismem," hájil se při výslechu Traini. Podle agentury APA měl Traini přítelkyni, která měla problémy kvůli drogám.

Čin se stal letos 3. února, když Traini jezdil autem po Maceratě a přitom střílel na osoby tmavé pleti. Zranil pět mužů a jednu ženu. Při domovní prohlídce se u něj našel mimo jiné výtisk knihy Adolfa Hitlera Mein Kampf. Média tehdy uváděla, že motivem činu byla údajně snaha pomstít vraždu 18leté Pamely Mastropietrové, jejíž tělo krátce před tím v Maceratě našli rozřezané ve dvou kufrech. Z její vraždy jsou podezřelí tři Nigerijci, z nichž jeden je drogový dealer.

Případ vyvolal v Itálii krátce před parlamentními volby vášnivou debatu o migraci. Například expremiér Silvio Berlusconi označil migranty za "sociální bombu". V řadě měst se konaly demonstrace proti rasismu, do ulic vyšli i pravicoví extremisté, kteří naopak protestovali proti imigrantům. Před volbami tak vyplulo na povrch napětí, které v italské společnosti panuje už dlouho.

Itálie je poslední dva roky hlavní vstupní branou migrantů z Afriky a Blízkého východu do Evropy. V roce 2016 připlulo do Itálie přes moře více než 181.000 migrantů, loni jich bylo asi 120.000, z toho nejvíce (15 procent) bylo Nigerijců. Od začátku letošního roku dorazilo do Itálie přes Středozemní moře asi 9700 migrantů.