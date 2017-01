V Itálii odsoudili na doživotí exprezidenty Bolívie a Peru kvůli vraždám v rámci operace Kondor

před 1 hodinou

Bývali prezidenti Bolívie a Peru Luis García Meza a Francisco Morales byli v Říme odsouzeni na doživotí kvůli sérii vražd v rámci operace Kondor v 70. a 80. letech, kdy vojenské režimy několika zemí jižní Ameriky koordinovaně zabily několik tisíc odpůrců. Doživotní trest soud padl také nad dalšími šesti někdejšími vládními a armádními činiteli z Uruguaye, Chile a Peru, kteří jsou vinni z usmrcení 23 italských občanů. Všech osm mužů však bylo odsouzeno v nepřítomnosti, někteří se chtějí odvolat. Soud trval více než dva roky, vzhledem k vysokému věku obou exprezidentů se však nedá očekávat případné vydání do Itálie.

Řím - Prvostupňový soud v Římě vynesl rozsudky doživotního vězení nad bývalými prezidenty Bolívie a Peru. Luis García Meza (87) a Francisco Morales Bermúdez (95) mají pykat za vraždy spáchané v rámci operace Kondor v 70. a 80. letech. Tehdy Spojenými státy podporované vojenské režimy několika zemí jižní Ameriky koordinovaně zabily tisíce svých odpůrců, mimo jiné shazováním z letadel do moře.

Doživotní trest soud vynesl také nad dalšími šesti někdejšími vládními a armádními činiteli z Uruguaye, Chile a Peru. Ty spolu s Mezem a Bermúdezem shledal vinnými z usmrcení 23 italských občanů, kteří se také stali obětí operace Kondor.

Všech osm mužů bylo odsouzeno v nepřítomnosti. Mezaúv právní zástupce řekl agentuře Reuters, že exprezident o soudu v Římě nevěděl a proti verdiktu se odvolá, neboť popírá, že by udělal cokoliv špatného. Meza je již nicméně za mřížemi v Bolívii za zločiny spáchané během své vlády. Bermúdezův syn sdělil, že jeho otec nemá s vraždami nic společného.

Soud trval více než dva roky a vyslechl přibližně 140 svědků. Pokud by jeho rozsudek potvrdily i vyšší instance, mohla by Itálie požádat o vydání obou exprezidentů. Vzhledem k jejich vysokému věku je však podle Reuters pravděpodobné, že by si tresty případně odseděli ve svých vlastech.

Podle Reuters je to poprvé, kdy italský soud došel k závěru, že existovalo spiknutí mezi vládami Argentiny, Bolívie, Brazílie, Chile, Paraguaye a Uruguaye. Ty všechny spolupracovaly na vyhledávání a odstraňování svých politických protivníků hlavně z řad levice.

autor: ČTK