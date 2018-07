V Íránu popravili osm lidí z Islámského státu za teroristické útoky v Teheránu

Útočníci se loni zaměřili na parlament a teheránské mauzoleum ajatolláha Chomejního. V Íránu se naposledy konala hromadná poprava v roce 2007.

Teherán - V Íránu popravili osm lidí usvědčených za loňský útok na parlament a teheránské mauzoleum ajatolláha Rúholláha Chomejního. Šlo o vůbec první akci sunnitské radikální skupiny Islámský stát (IS) na území Íránu, kde většina občanů vyznává šíitský islám.

O popravách v sobotu informovalo několik íránských agentur včetně agentury Mízán, specializované na justiční témata. Ze zpráv není jasné, kdy byly popravy provedeny, v zemi se popravuje oběšením.

Agentura AP připomenula, že Írán patří k zemím vykonávajícím trest smrti ve velkém počtu. Čelí za to kritice - loni bylo popraveno 507 osob. Většina z nich byla odsouzena za drogové delikty. Podle Amnesty International se Írán v počtu vykonaných rozsudků smrti na světě řadí hned za nejlidnatější zemi světa Čínu.

AP píše, že ale ani v Íránu není běžné popravit tolik lidí najednou. Naposledy se tam hromadná poprava konala v roce 2007, kdy bylo oběšeno sedm mužů odsouzených za znásilnění.

Při loňských červnových útocích v Teheránu přišlo o život 18 lidí a zraněno bylo víc než 50 osob. Zatčeno pak bylo několik desítek lidí a asi deset obviněných ještě čeká proces.

Írán je zapojen do bojů proti IS v Sýrii a v Iráku. Íránské revoluční gardy po loňských teroristických útocích vypálily šest raket na pozice IS ve východní Sýrii.