V Íránu popravili další dva účastníky lednových protivládních protestů

Írán v pondělí ráno popravil dva muže zatčené v souvislosti s lednovými protesty ve třetím největším íránském městě Isfahánu a smrtí čtyř policistů. Informovala o tom agentura Mízán, která spadá pod íránskou justici.
Alírezá Sepahí a Alírezá Raísí byli odsouzeni k trestu smrti na základě obvinění zahrnujících mimo jiné „členství v ozbrojené povstalecké skupině, vedení války proti bohu prostřednictvím držení zbraní a vyvolávání strachu a nejistoty, páchání zla na zemi a podněcování k válce a zabíjení“.
Nejvyšší soud podle Mízán rozsudky potvrdil a oba muži byli v pondělí ráno popraveni.
Minulý týden byli v Isfahánu veřejně oběšeni jiní dva účastníci lednových protivládních protestů, Abólfazl Sepahí a Amír-Hosejn Safarí. Odsouzeni byli také za útoky na policisty během protestů. Jejich poprava vyvolala ojedinělý projev veřejného nesouhlasu, když se dav místních obyvatel snažil vykonání rozsudku zabránit.
Protestní hnutí v Íránu začalo na konci loňského prosince kvůli vysokým životním nákladům a postupně přerostlo v rozsáhlé protivládní demonstrace, které vyvrcholily 8. a 9. ledna.
Íránské úřady uvedly, že při nepokojích zemřelo přes 3000 lidí, přičemž násilí přičítají teroristickým činům podporovaným Spojenými státy a Izraelem. Zahraniční organizace na ochranu lidských práv naopak tvrdí, že bezpečnostní složky proti demonstrantům použily nepřiměřenou sílu.
Po únorovém útoku Spojených států a Izraele proti Íránu, se v zemi v souvislosti s protesty zvýšil počet zatčení i poprav. Organizace Amnesty International uvádí, že Írán hned po Číně popravuje druhý nejvyšší počet lidí na světě.
Saúdskoarabská koalice udeřila na Húsíe, Rijádem otřásly exploze
Saúdskou Arábií vedená koalice oznámila údery na cíle povstaleckých Húsíů v jemenském přístavní městě Hudajdá. V noci na úterý to uvedla agentura AFP s tím, že saúdskoarabskou metropolí Rijád pozdě v noci otřásly hlasité exploze.
Hřib: Nabídce ANO na koalici by se Piráti zasmáli. Neúčast prezidenta u voleb? I mně se staly fuck upy
Piráti po komunálních volbách v Praze do koalice s hnutím ANO nepůjdou. Jejich předseda a bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib v rozhovoru říká, že pokud by taková nabídka přišla, „společně se tomu velice dobře zasmějí“. Mluví také o dostupném bydlení, vyšším zdanění prázdných bytů nebo o tom, jakou roli chce po volbách hrát v pražské politice.
Mysleli si, že zhubnou a budou zdravější. Populární dieta má ale háček
Přerušovaný půst patří k největším výživovým trendům posledních let. Nová studie ale naznačuje, že ve vyšším věku nemusí dlouhé pauzy mezi jídly fungovat tak, jak bychom čekali. U nejstarších účastníků navíc vědci objevili souvislost, která stojí za pozornost.
ŽIVĚ Jeden z největších útoků: stovky ukrajinských dronů udeřily na Moskevskou oblast
Ukrajina během noci na úterý vyslala na moskevský region 650 dronů. Pokud se počet dronů potvrdí, bude to jeden z největších ukrajinských vzdušných úderů na moskevský region.
Trump si už prý volební spoty nebude platit z eráru, ale ze svého a z fondu republikánů
Americký prezident Donald Trump po kritice financování reklamních televizních spotů, ve kterých vystupuje a které dosud hradil z peněz daňových poplatníků, chce videa příště platit za svého a z peněz vybraných pro jeho hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou). Trump to oznámil v noci na úterý na své sociální síti Truth Social.