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Zahraničí

V Íránu popravili další dva účastníky lednových protivládních protestů

ČTK
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Írán v pondělí ráno popravil dva muže zatčené v souvislosti s lednovými protesty ve třetím největším íránském městě Isfahánu a smrtí čtyř policistů. Informovala o tom agentura Mízán, která spadá pod íránskou justici.

Protesty za propuštění Erfána Soltáního, o němž některá média a organizace v lednu uváděly, že ho čeká poprava, a proti krvavému potlačování demonstrací v Íránu se konaly po celém světě. Snímek z první poloviny ledna byl pořízen před íránskou ambasádou v arménské metropoli Jerevanu.
Protesty za propuštění Erfána Soltáního, o němž některá média a organizace v lednu uváděly, že ho čeká poprava, a proti krvavému potlačování demonstrací v Íránu se konaly po celém světě. Snímek z první poloviny ledna byl pořízen před íránskou ambasádou v arménské metropoli Jerevanu.Foto: Profimedia – Anthony Pizzoferrato / Stringershub Inc. / Profimedia
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Alírezá Sepahí a Alírezá Raísí byli odsouzeni k trestu smrti na základě obvinění zahrnujících mimo jiné „členství v ozbrojené povstalecké skupině, vedení války proti bohu prostřednictvím držení zbraní a vyvolávání strachu a nejistoty, páchání zla na zemi a podněcování k válce a zabíjení“.

Nejvyšší soud podle Mízán rozsudky potvrdil a oba muži byli v pondělí ráno popraveni.

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Minulý týden byli v Isfahánu veřejně oběšeni jiní dva účastníci lednových protivládních protestů, Abólfazl Sepahí a Amír-Hosejn Safarí. Odsouzeni byli také za útoky na policisty během protestů. Jejich poprava vyvolala ojedinělý projev veřejného nesouhlasu, když se dav místních obyvatel snažil vykonání rozsudku zabránit.

Protestní hnutí v Íránu začalo na konci loňského prosince kvůli vysokým životním nákladům a postupně přerostlo v rozsáhlé protivládní demonstrace, které vyvrcholily 8. a 9. ledna.

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Íránské úřady uvedly, že při nepokojích zemřelo přes 3000 lidí, přičemž násilí přičítají teroristickým činům podporovaným Spojenými státy a Izraelem. Zahraniční organizace na ochranu lidských práv naopak tvrdí, že bezpečnostní složky proti demonstrantům použily nepřiměřenou sílu.

Po únorovém útoku Spojených států a Izraele proti Íránu, se v zemi v souvislosti s protesty zvýšil počet zatčení i poprav. Organizace Amnesty International uvádí, že Írán hned po Číně popravuje druhý nejvyšší počet lidí na světě.

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