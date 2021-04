Počítačový červ nebo exploze bomby. Íránskou jadernou továrnu zničila sabotáž

Národní plán obnovy byl podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) v pátek, po diskuzi v rámci členů koalice, poslán do meziresortního připomínkového řízení. To bude trvat několik následujících dnů. Chtěl by, aby ho ještě v dubnu projednala vláda a poté bude okamžitě odeslán Evropské komisi. Řekl to dnes na tiskové konferenci po jednání kabinetu.

Národní plán obnovy má být podkladem pro čerpání peněz z nového fondu Evropské unie. Podle Havlíčka by z něj mohla Česká republika získat 172 miliard korun a dále bude moci čerpat půjčky až do výše asi 405 miliard korun. Na konci března uvedl, že v rámci koalice se jedná o zapojení dalších zhruba 18 miliard korun právě ve formě úvěrů.