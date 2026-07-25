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Zahraničí

V Indonésii pátrají po člunu s 11 turisty včetně jednoho Čecha

ČTK

Záchranné týmy v Indonésii pátrají po pohřešovaném motorovém člunu u ostrova Sulawesi, na jehož palubě je 11 evropských turistů včetně jednoho Čecha. Informovala o tom agentura AP. Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tanjung Unauna a směřovala do přístavu Marisa v provincii Gorontalo.

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ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Do cíle ovšem plavidlo nedorazilo, což turistický průvodce nahlásil v 15:40 místního času (9:40 SELČ). Dnes to podle AP oznámil šéf úřadu pro pátrací a záchranné práce v provincii Gorontalo.

Na člunu je kromě českého muže Belgičan, Francouzka, pět Nizozemců, tři Němci a dva indonéští členové posádky.

Po lodi pátrají v zálivu Tomini desítky týmů, a to v oblasti o rozloze přibližně 550 kilometrů čtverečních. Používají při tom jak drony s termokamerami, tak potápěčské vybavení. Pátrací operaci komplikuje silný vítr a až 2,5 metru vysoké vlny.

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