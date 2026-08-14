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Zahraničí

V Indii se zřítil rozestavěný tunel, zahynulo nejméně sedm dělníků

ČTK

Nejméně sedm dělníků zahynulo v severoindickém hornatém státě Uttarákhand, kde se v noci na pátek zřítil rozestavěný tunel. Dalších 12 dělníků vyvázlo se zraněními a tři jsou stále pohřešováni, informovala agentura AP s odvoláním na oficiální činitele.

Protipovodňová ochrana, Pražské vodovody a kanalizace
Ilustrační fotoFoto: HN – HN - Lukáš Bíba
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Výstavba tunelu byla součástí projektu vodní elektrárny. V noci, kdy v tunelu pracovalo 22 lidí, se do něj najednou začala hrnout voda a začaly povolovat také jeho stěny. Po pohřešovaných stále pátrají záchranáři s pomocí hasičů a indicko-tibetských pohraničních sil.

Stavební nehody jsou v Indii běžné. Země usiluje o rychlý rozvoj infrastruktury, což ale často naráží na nestabilní geologické podmínky, stavební pochybení, extrémní počasí a nedostatečné bezpečnostní standardy.

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Obzvlášť komplikovaná je výstavba tunelů v himálajské oblasti. Při výbuchu v uhelném dole v sousedním státě Méghálaj v únoru zahynulo nejméně 18 dělníků. V roce 2023 se ve státě Uttarákhand zřítil úsek tunelu, v němž uvízlo 41 pracovníků. Po 17 dnech se je podařilo zachránit.

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