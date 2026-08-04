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Zahraničí

V Horních Rakousech u bazénu zachránili čtyřletého chlapečka z Česka

ČTK

Muž a žena v úterý odpoledne u bazénu v hornorakouském městečku Bad Schallerberg zachránili čtyřletého chlapečka z Česka. Informuje o tom server veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice ORF.

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Ilustrační fotoFoto: Ludvík Hradilek
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Žena si v bazénu všimla dítě, které nejevilo známky života. Vytáhla ho z vody a začala s resuscitací. Na pomoc jí přispěchal další návštěvník a dvojici se společně podařilo chlapečka oživit. Než na místo přiletěl záchranářský vrtulník, starali se o dítě plavčíci. Pak byl hoch převezen do nemocnice v Linci, kam ho doprovodil jeho otec.

Rodiče vypověděli, že v nestřeženém okamžiku od nich synek bez jakýchkoliv plaveckých pomůcek odešel a zřejmě spadl do bazénu, aniž by si toho někdo okamžitě všiml.

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Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

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Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku, čtyři zasahující museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a dva z nich převezli do benešovské nemocnice. Velitel původně vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu, později jej snížil na třetí ze čtyř možných a kolem 19:00 na druhý stupeň. Někteří hasiči z místa postupně odjíždějí, část hlídá místo požáru a hledá skrytá ohniska.

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