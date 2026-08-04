V Horních Rakousech u bazénu zachránili čtyřletého chlapečka z Česka

Muž a žena v úterý odpoledne u bazénu v hornorakouském městečku Bad Schallerberg zachránili čtyřletého chlapečka z Česka. Informuje o tom server veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice ORF.
Žena si v bazénu všimla dítě, které nejevilo známky života. Vytáhla ho z vody a začala s resuscitací. Na pomoc jí přispěchal další návštěvník a dvojici se společně podařilo chlapečka oživit. Než na místo přiletěl záchranářský vrtulník, starali se o dítě plavčíci. Pak byl hoch převezen do nemocnice v Linci, kam ho doprovodil jeho otec.
Rodiče vypověděli, že v nestřeženém okamžiku od nich synek bez jakýchkoliv plaveckých pomůcek odešel a zřejmě spadl do bazénu, aniž by si toho někdo okamžitě všiml.
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