Přeskočit na obsah
Benative
29. 10. Silvie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

V Hormuzském průlivu u pobřeží Ománu hoří plavidlo, osud posádky je nejasný

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

V Hormuzském průlivu u pobřeží Ománu hoří plavidlo, uvedla britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO s odvoláním na kapitána další lodi, která oblastí proplouvala. Co se stalo s posádkou, zatím není jasné.

Ilustrační foto. Hořící tanker v Ománském zálivu.
Ilustrační foto. Hořící tanker v Ománském zálivu.Foto: Reuters
Reklama

Hořící loď se nachází devět námořních mil (17 kilometrů) severně od ománského města Chasab. Bližší podrobnosti o tom, co se stalo, nejsou k dispozici.

Související

Hormuzský průliv, který je klíčový pro světový obchod s ropou, se snaží blokovat Írán kvůli válce, kterou proti němu v únoru zahájily Spojené státy a Izrael.

Sám přitom čelí americké námořní blokádě. Pokles provozu v Hormuzském průlivu vedl k obtížím v exportu ropy ze zemí v okolí Perského zálivu a k výraznému nárůstu cen této suroviny.

Agentura DPA minulý týden s odvoláním na specializovanou společnost Kpler, která monitoruje pohyb plavidel, napsala, že vývoz ropy přes Hormuzský průliv se v poslední době vyšplhal v průměru na 82 procent úrovně před začátkem války.

Reklama
Reklama

Vývoz rafinovaných ropných produktů, například benzinu, však podle zprávy Kpler dosahoval jen asi 44 procent předválečné úrovně.

Mohlo by vás také zajímat: Postavil se proti pomoci Ukrajině. Rázná premiérka ho okamžitě srovnala do latě

Postavil se proti pomoci Ukrajině. Rázná premiérka ho okamžitě srovnala do latě | Video: Il Sole 24 ORE
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Line,Of,Many,Luxury,Smal,Cruise,Yacht,Boat,Ship,Docked
Line,Of,Many,Luxury,Smal,Cruise,Yacht,Boat,Ship,Docked
Line,Of,Many,Luxury,Smal,Cruise,Yacht,Boat,Ship,Docked

Zaplatili miliony za domov na moři. Teď pasažéři narychlo hledají ubytování

Americká výletní loď, která podniká cestu kolem světa a své kajuty propagovala jako plovoucí domovy, kde mohou pasažéři trvale žít, přerušila plavbu v Kambodži kvůli stoupajícím nákladům na palivo. Dvě stovky cestujících musely plavidlo opustit a zajistit si ubytování na pevnině. Tito lidé netušili, co s nimi bude dál, napsala ve čtvrtek agentura AP.

Jiří Burýšek - novinář a youtuber
Jiří Burýšek - novinář a youtuber
Jiří Burýšek - novinář a youtuber

Pavel překvapil mladou tváří. Vyznamenal youtubera, kterého zná ze svých cest

Mezi nejpřekvapivější jména letošních vyznamenání bezpochyby patří youtuber Jiří Burýšek. Na svém kanálu nazvaném Jirka vysvětluje věci rozebírá všechno od historie přes vesmír až po internetové podvody, jeho videa sledují statisíce lidí. Petr Pavel mu udělil medaili Za zásluhy. S prezidentem se přitom Burýšek zná – doprovázel ho na loňské cestě do Japonska. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama