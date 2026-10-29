V Hormuzském průlivu u pobřeží Ománu hoří plavidlo, osud posádky je nejasný

V Hormuzském průlivu u pobřeží Ománu hoří plavidlo, uvedla britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO s odvoláním na kapitána další lodi, která oblastí proplouvala. Co se stalo s posádkou, zatím není jasné.
Hořící loď se nachází devět námořních mil (17 kilometrů) severně od ománského města Chasab. Bližší podrobnosti o tom, co se stalo, nejsou k dispozici.
Hormuzský průliv, který je klíčový pro světový obchod s ropou, se snaží blokovat Írán kvůli válce, kterou proti němu v únoru zahájily Spojené státy a Izrael.
Sám přitom čelí americké námořní blokádě. Pokles provozu v Hormuzském průlivu vedl k obtížím v exportu ropy ze zemí v okolí Perského zálivu a k výraznému nárůstu cen této suroviny.
Agentura DPA minulý týden s odvoláním na specializovanou společnost Kpler, která monitoruje pohyb plavidel, napsala, že vývoz ropy přes Hormuzský průliv se v poslední době vyšplhal v průměru na 82 procent úrovně před začátkem války.
Vývoz rafinovaných ropných produktů, například benzinu, však podle zprávy Kpler dosahoval jen asi 44 procent předválečné úrovně.
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