V Hormuzském průlivu hoří tři tankery, hlásí Teherán

V oblasti Hormuzského průlivu v úterý vypukly požáry na třech tankerech, které narazily do námořních min. Podle agentury AFP to oznámily íránské Revoluční gardy. Jedno z plavidel je podle jejich prohlášení supertanker převážející přes dva miliony barelů ropy. Jména zasažených plavidel Íránci neuvedli.
V prohlášení zveřejněném na webu Sepah News gardy tvrdí, že dva tankery, které se snažily plout trasou neschválenou Íránem, narazily do min položených příslušníky gard. Supertanker podle jiného prohlášení po nárazu do miny „explodoval a vzplanul“.
Na vypnuté radarové a navigační systémy třetího tankeru upozornil v úterý server Arab News. Íránské síly v poslední době opakovaně útočí na lodě, které se snaží proplout Hormuzským průlivem jižní trasou poblíž ománského pobřeží.
Náčelník generálního štábu íránských ozbrojených sil Alí Abdolláhí v úterý uvedl, že Írán při útocích na drahé zařízení Spojených států používá levné zbraně. Íránských útoků proti plavidlům v poslední době podle AFP přibývá s tím, jak se USA snaží průlivem eskortovat více lodí.
Íránské revoluční gardy již v neděli uvedly, že po nárazu na námořní miny v Hormuzském průlivu začaly hořet dva tankery, z nichž každý podle nich převážel zhruba dva miliony barelů ropy. Podle íránské agentury IRNA plavidla vypnula poziční a radarové systémy a pokusila se proplout trasou, kterou Írán nepovolil. Informovala o tom stanice Al-Džazíra.
Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán na konci února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě.
Spojené státy v dubnu zahájily námořní blokádu Íránu. Obě země v různých fázích konfliktu opakovaně vojensky zasahovaly proti lodím, které nerespektovaly jejich blokády.
Před vypuknutím války procházelo Hormuzským průlivem zhruba 20 procent světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). V důsledku omezení provozu v průlivu a útoků na energetickou infrastrukturu v regionu vzrostly ceny těchto komodit na světových trzích.
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