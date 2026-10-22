V Hormuzském průlivu hořelo sedm tankerů, Írán mluví o útoku i minách

V Hormuzském průlivu bylo v noci na čtvrtek poškozeno sedm ropných tankerů, které začaly hořet poté, co na ně zaútočily íránské síly, či poté, co narazily na minu. Podle agentury AP o tom informovala íránská státní televize. Neuvedla, pod jakou vlajkou tankery pluly, ani zda byl při incidentech někdo zraněn.
Pokud se informace o sedmi hořících plavidlech potvrdí, bude to největší počet poškozených tankerů za jeden den v Hormuzském průlivu od 28. února, kdy Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán a začaly tak válku.
Teherán pak omezil plavbu touto námořní trasou důležitou pro vývoz ropy, plynu a dalších komodit ze zemí Perského zálivu a Spojené státy posléze začaly blokovat íránské přístavy.
Íránské revoluční gardy, které jsou nejmocnější vojenskou silou v zemi, uvedly, že v noci zaútočily na čtyři tankery převážející ropu bez jejich souhlasu. Další tři byly poškozeny proto, že najely na námořní miny.
Gardy rovněž varovaly Washington, aby nevyzýval nákladní lodě k plavbě trasami v Hormuzkém průlivu, kde se jim americké jednotky snaží zajistit bezpečné proplutí. Íránské gardy kvůli tomu znovu pohrozily dalšími útoky na americké základny v zemích Perského zálivu.
Otázka Hormuzského průlivu zůstává vedle íránského jaderného programu hlavním sporným bodem v jednání o ukončení války mezi Spojenými státy a Íránem. Rozhovory vyústily letos v červnu v memorandum, které ale záhy obě strany porušily.
V září pak na okraj Valného shromáždění OSN jednali v New Yorku íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí a američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner. Pokrok ale ani tyto rozhovory nepřinesly.
Nyní panují obavy z další eskalace konfliktu, kterou ale někteří očekávají až po amerických parlamentních volbách začátkem listopadu. Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek novinářům podle serveru televize Al-Arabíja řekl, že něco se stane ohledně konfliktu s Íránem velmi brzy.
„Myslím, že nevyjednáváme,“ odpověděl Trump novinářům na otázku ohledně stavu rozhovorů. „Tak či onak k něčemu dojde, a to poměrně brzy. Většina lidí se zřejmě domnívá, že se tak stane až po volbách, uvidíme, co se stane,“ dodal Trump.
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