„V horku to divočí.“ Začal soud se syrskými bratranci, postrachem německé plovárny

V Německu začal soudní proces se dvěma syrskými bratranci, kteří čelí obžalobě ze sexuálního obtěžování nezletilých dívek. Podle obžaloby jim měli sahat na prsa a hýždě, mladší z obžalovaných navíc jednu z dívek měl ve vodě držet za nohu a tahat ji za horní díl plavek. Oba obžalovaní vinu odmítají a tvrdí, že si je svědkyně mohly splést s někým jiným.
K ostře sledovanému incidentu došlo v červnu 2025 na koupališti Barbarossabad ve městě Gelnhausen v Hesensku. Podle obžaloby tam muži sexuálně obtěžovali několik dívek ve věku od 13 do 15 let. Soudní proces začal v pondělí 26. října a má trvat tři dny, uvedl německý deník Die Welt.
Devatenáctiletý obžalovaný čelí obvinění ze dvou případů sexuálního obtěžování a jednoho případu nátlaku. Jeho devětadvacetiletý bratranec je obžalován z jednoho případu sexuálního obtěžování. Podle žalobkyně dívky po incidentu pociťovaly znechucení, strach, vztek a bezmoc.
Oba bratranci tvrdí, že mohlo dojít k záměně. U soudu poukazovali na dalšího muže, který se měl v době incidentu pohybovat na koupališti. Jeden z obžalovaných tvrdil, že se mu tento muž představil jako Rumun. Policie po něm podle dostupných informací pátrala, ale najít se ho nepodařilo. Výpovědi obou bratranců se navíc v některých detailech rozcházejí, informoval Die Welt.
Incident zapadl i do širší debaty
Incident se už loni stal tématem německé debaty o bezpečnosti na veřejných koupalištích a migraci. Vyjadřovali se k němu také místní politici a média se mu věnují i nyní.
Například německý deník Bild při této příležitosti připomíná, že události se tehdy dostaly i i do politické roviny. Starosta Gelnhausenu Christian Litzinger (CDU) po incidentu vystoupil v televizi Welt TV, kde jej zlehčoval slovy: „V těch vysokých teplotách to někdy trochu divočí.“ Po kritice však oznámil, že u venkovního koupaliště posílí hlídky městské policie.
Německá nezisková redakce Correctiv se ve své analýze z letošního července zabývala tím, jak se bezpečnost na koupalištích stává předmětem politických sporů a jakou roli v debatě hrají média a téma migrace. Z údajů z několika německých měst podle ní nevyplývá, že by počet zaznamenaných násilných a sexuálních deliktů na koupalištích rostl. Tato data však nelze zaměňovat za celoněmecký trend, upozornil též Correctiv.
O bezpečnosti koupališť v Německu vypovídá také průzkum Německé společnosti pro koupaliště (DGfdB) za rok 2024. Podle něj zůstala naprostá většina z téměř tří tisíc venkovních koupališť bezpečná. Provozovatelé však ve 14 procentech z nich zaznamenali trestné činy, od vloupání přes fyzická napadení až po sexuální delikty. Průzkum přitom nebyl statisticky reprezentativní, uvedl německý list Tagesschau.
Celoněmecké policejní statistiky kriminality na koupalištích se nicméně obtížně sestavují. Jednotlivé spolkové země totiž údaje o místě činu neevidují jednotně, což komplikuje srovnávání mezi regiony i jednotlivými roky.
Mohlo by vás zajímat: Postavil se proti pomoci Ukrajině. Rázná premiérka ho okamžitě srovnala do latě
Přelstil nacisty a zachránil tisíce životů. Místo vděku čekal konzula lágr ve Valdicích
V USA, Francii i Izraeli patří k uctívaným zachráncům, na Pražském hradě jeho jméno při státních vyznamenáních ještě nezaznělo. Diplomat Vladimír Vochoč v Marseille během druhé světové války přelstil gestapo, tiskl falešné růžové pasy a zachránil dva a půl tisíce životů. Místo díků ho komunisté poslali do lágru. Příběh zapomenutého hrdiny je doslova strhující.
Ve Španělsku se srazily dva rychlovlaky. Na místě je nejméně 10 mrtvých
Dva vysokorychlostní vlaky se dnes ráno srazily v centrálním Španělsku mezi obcemi Los Yébenes a Urda v provincii Toledo. Podle španělských médiích zemřelo nejméně deset lidí. Zprávy hovoří také o řadě zraněných. Dva vagony vykolejily a spadly ze svahu. Příčiny nehody zatím nejsou jasné, uvedla agentura Reuters.
ŽIVĚ „Velice brzy bude uspořádáno setkání“ mezi Putinem a Zelenským, oznámil Trump
Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj by se velmi brzy mohli sejít. Novinářům to bez upřesnění řekl americký prezident Donald Trump, píše agentura AFP. Trump rovněž podle portálu Kyiv Post prohlásil, že Spojené státy činí značné pokroky v úsilí ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. „S Ruskem a Ukrajinou máme velký pokrok,“ dodal.
Koalice kvůli poplatkům vytáhla Kuberu. My to nedělali na tajňačku, hájí ODS Kupka
ODS i Piráti také chtěli zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. To je argument, který používá současná vládní většina. Dokonce si na pomoc „povolala“ zesnulého Jaroslava Kuberu (ODS). Obě strany si se zrušením poplatků skutečně pohrávaly ve svých programech, občanští demokraté dokonce návrh před lety chtěli protlačit Senátem. Šéf ODS Martin Kupka ale tvrdí, že tehdy byla „jiná doba“.
ŽIVĚ Oslavy 108. výročí vzniku samostatného státu začaly na Vítkově
Prezident Petr Pavel se ve středu ráno zúčastnil pietního aktu u Národního památníku na Vítkově, poté položí věnec k pomníku T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí a na Pražském hradě jmenuje generály Armády ČR. Během tradičního slavnostního večera ve Vladislavském sále Pražského hradu pak prezident vystoupí s projevem a udělí či propůjčí státní vyznamenání několika desítkám osobností.