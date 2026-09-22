V horách na Slovensku poprvé po létě sněžilo, sníh se však podle meteorologů neudrží

Ve slovenských horách poprvé po létě nasněžilo, v úterý ráno sněhová vrstva v nejvyšších polohách dosáhla více než 20 centimetrů. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) to uvedl v příspěvku na sociální síti.
Meteorologové upozornili turisty, že v nejbližších dnech musí ve vysokohorských oblastech počítat se zimními podmínkami. S ohledem na očekávané oteplení v závěru tohoto týdne ale sníh na horách podle SHMÚ roztaje.
Souvislá sněhová vrstva byla ráno přibližně od nadmořské výšky 1400 až 1600 metrů nad mořem. Sníh tak napadal nejen ve Vysokých a Nízkých Tatrách, ale i na hřebenech ostatních vyšších pohoří. Srážky zaznamenali meteorologové hlavně na severu Slovenska, v jižní a východní části země téměř vůbec nepršelo.
Slovensko podle dřívějšího oznámení SHMÚ letos zaznamenalo třetí nejteplejší léto od roku 1931 a množství srážek bylo šesté nejnižší od začátku těchto měření v roce 1881. Maximální teploty v zemi od konce června opakovaně překonávaly dřívější rekordy.
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