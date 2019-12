V Hongkongu se opět demonstruje. Policie použila slzný plyn

Po nočním bourání mostu byl v neděli krátce po 10:00 obnoven provoz ve Strakonické ulici v Praze - Zbraslavi ve směru do metropole. Směr z Prahy se pro řidiče otevře kolem 11:00, informovala mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Provoz na Strakonické ulici byl plánovaně přerušen v sobotu v 18:00 kvůli demolici mostu, který vedl od sjezdové rampy k ulici K výtopně. Most byl ve špatném stavu a TSK na jeho místě postaví nový. Ten by měl být hotový do září příštího roku. Zatímco do Prahy už je silnice průjezdná, v opačném směru silničáři ještě dokončují uklízecí práce. "Odpoledne pak provoz bude v běžném režimu 2+2," uvádí TSK na svém facebooku.